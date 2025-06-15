Amazon'da fiyatı 200 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 200 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 15.06.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

PU deri tabanı ve dikişli kenarları ile dikkat çeken Klasse Classic Mouse Pad, hem optik hem de lazer sensör mouse'ların kullanımı için ideal. Ayrıca ürünün fiyatı sadece 189,90 TL. Uygun fiyatlı bir mouse pad arıyorsanız göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

20W gücündeki Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu olan ve aşırı ısınma koruması bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şu an %20 indirimle 199,00 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu:

iPhone 14 Plus ile uyumlu olan Babilden kamera lensi, 9H sertlik derecesinde temperli camdan üretilmiş. Parmak izi önleyici de bulunan bu ürün, 137,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

10 metre uzunluğa ve akım korumaya sahip olan Robeve ışık, bulunduğunuz ortamın havasını değiştirecek. Ürün, Amazon'da 199,90 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Okuldan işe her an yanınızda taşıyabileceğiniz NPO kılıf, 13 inç bilgisayar ve tabletlerle uyumlu. Suya dayanıklı kumaşıyla olumsuz hava koşullarından da etkilenmeyen bu çanta, 138,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Darbelere karşı koruma sağlayan Minesk kılıf, Magsafe ile uyumlu. Airpods 4. Nesil ile kullanabileceğiniz bu ürün, çok satanlar arasında yer alıyor ve fiyatı 161,91 TL.

Kullanıcı yorumu:

Kediniz tuvaletini yaptıktan sonra etrafa çok fazla kum tanesi saçıyorsa size bir önerimiz var. Busstier paspas, kum tanelerini tutmaya ve dağılmasını önlemeye yardımcı oluyor. Elekli tasarımı sayesinde kolay bir şekilde temizleyebileceğiniz bu ürün, 142,45 TL fiyata sahip.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: