xDrive Oyuncu Koltuğundan BenQ Monitöre: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

xDrive SANCAK Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive SANCAK Profesyonel Oyun-Oyuncu Koltuğu

%6 indirimle 7.899,00 TL'ye düşmüş olan xDrive oyuncu koltuğu; 160° geri yatabilir oluşu, 2D hareketli kolçakları ve 150 kg taşıma kapasitesiyle uzun süre bilgisayar başında vakit geçirip konforu arayanların tercihi oluyor. 

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Glorious Model I 2 GLO-MS-IWV2-MW Oyuncu Mouse

Glorious Model I 2 GLO-MS-IWV2-MW Oyuncu Mouse

2,4 GHz, Bluetooth 5.2 LE ve kablolu olmak üzere 3 bağlantı moduna ve 9 programlanabilir tuşa sahip Glorious Mouse,  2.180,04 TL fiyatı ile Günün Fırsatları listemizde yerini alıyor.

TP-Link Tapo P300, 3'lü Akıllı Wi-Fi Priz Çoğaltıcısı 

TP-Link Tapo P300, 3'lü Akıllı Wi-Fi Priz Çoğaltıcısı

18W hızlı şarj özelliğine sahip TP Link priz çoğaltıcı, aşırı gerilim korumasına ve uzaktan kontrol imkânına sahip. 3 soketi bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 1.423,99 TL'ye düşmüş durumda.

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JBL Quantum 350 Gaming Kulaklık 

JBL Quantum 350, Gaming Kulaklık

Discord sertifikalı JBL Quantum 350; 22 saatlik pil ömrüne, surround sese ve 2.4G kablosuz bağlantıya sahip. Kulaklık, 1.999,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Klasse Klavye ve Mouse Bilek Destek Seti 

Klasse Gaming Klavye ve Mouse Bilek Destek Seti

Hafızalı köpükten oluşan bilek destekleri, bilgisayar başında geçirilen uzun saatler sonucunda oluşan ağrıları en aza indiriyor. Ürün, 519,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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ThermoPro TP49 Dijital Termometre/ Higrometre 

ThermoPro TP49 Dijital Termometre/ Higrometre 

Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren ThermoPro’yu istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 329,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Redragon K530 Draconic%60 Kompakt Oyun Klavyesi 

Redragon K530 Draconic%60 Kompakt Oyun Klavyesi

1600 mAh pil kapasitesine sahip olan Redragon klavye, %60 kompakt boyutuyla dikkat çekiyor. RGB ışıkları sayesinde oyunseverlerin tercihi olan bu klavye, Günün Fırsatları kapsamında 1.832,55 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

BenQ GW2791 Monitör 

BenQ GW2791 Monitör 

27 inç ekranı, 100 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan BenQ monitör,  %21 indirim ve 5.599,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden sonuncusu. 

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