Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

%6 indirimle 7.899,00 TL'ye düşmüş olan xDrive oyuncu koltuğu; 160° geri yatabilir oluşu, 2D hareketli kolçakları ve 150 kg taşıma kapasitesiyle uzun süre bilgisayar başında vakit geçirip konforu arayanların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

2,4 GHz, Bluetooth 5.2 LE ve kablolu olmak üzere 3 bağlantı moduna ve 9 programlanabilir tuşa sahip Glorious Mouse, 2.180,04 TL fiyatı ile Günün Fırsatları listemizde yerini alıyor.

18W hızlı şarj özelliğine sahip TP Link priz çoğaltıcı, aşırı gerilim korumasına ve uzaktan kontrol imkânına sahip. 3 soketi bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 1.423,99 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Discord sertifikalı JBL Quantum 350; 22 saatlik pil ömrüne, surround sese ve 2.4G kablosuz bağlantıya sahip. Kulaklık, 1.999,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Hafızalı köpükten oluşan bilek destekleri, bilgisayar başında geçirilen uzun saatler sonucunda oluşan ağrıları en aza indiriyor. Ürün, 519,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren ThermoPro’yu istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 329,00 TL’ye düşmüş durumda.

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1600 mAh pil kapasitesine sahip olan Redragon klavye, %60 kompakt boyutuyla dikkat çekiyor. RGB ışıkları sayesinde oyunseverlerin tercihi olan bu klavye, Günün Fırsatları kapsamında 1.832,55 TL'ye satışta.

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27 inç ekranı, 100 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan BenQ monitör, %21 indirim ve 5.599,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden sonuncusu.

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