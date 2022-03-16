Amazon'un MGM'yi Satın Almasına Avrupa'dan Yeşil Işık Çıktı

Geçtiğimiz yıl 8,5 milyar dolar karşılığında MGM'yi satın alacağını açıklayan fakat regülatörlerin incelemesine tabi tutulan Amazon'a ilk yeşil ışık Avrupa'dan geldi. Avrupa Komisyonu, satın alımın rekabeti bozmayacağını tespit etti.

Günümüzde yalnızca bir e-ticaret devi olmaktan çıkarak neredeyse her sektörde rol oynayan Amazon, geçtiğimiz yıl önemli bir harekete imza atmıştı. Dev şirket, sinema dünyasının en ünlü medya şirketlerinden Metro-Goldwyn-Mayer’i (MGM) satın alacağını duyurmuştu. Bu satın alımın karşılığıysa 8,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Fakat Amazon’un TV ve sinema dünyasında elini fazlasıyla güçlendirecek olan bu satın alım, ilerleyen günlerde büyük bir engelle karşılaştı. Avrupa Komisyonu, satın alımın rekabet ortamını bozup bozmayacağına yönelik inceleme başlatmıştı. İşte o incelemenin sonucu bugün açıklandı.

Avrupa Komisyonu, satın alım için yeşil ışık yaktı:

Avrupa Komisyonu, paylaştığı açıklamada Amazon’un MGM’yi satın almasının rekabet açısından Avrupa’da herhangi bir soruna yol açmayacağını tespit ettiklerini açıkladı. Komisyon, görsel-işitsel içerik konusunda Amazon ve MGM’nin örtüşüp örtüşmediğine bakıldığını, ikilinin toplam pazar payının düşük olduğunu ve güçlü rakiplerle mücadele edileceğini tespit ettiklerini belirtti. Amazon, yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu’na teşekkür etti.

Bir diğer engelse halen çözüme kavuşmadı:

Öte yandan her iki şirketin de ana vatanındaki regülatör olan Federal Ticaret Komisyonu, geçtiğimiz yıl başlattığı incelemesini halen sonlandırmadı. Federal Ticaret Komisyonu da Avrupa Komisyonu ile paralel şekilde rekabetin bozulup bozulmayacağını inceleyecekti.

Amazon’un satın almaya çok yakın olduğu MGM, James Bond, Fargo, Rocky, Vikings, Kuzuların Sessizliği, Teen Wolf, Survivor ve daha pek çok bilindik yapımın haklarını bünyesinde bulunduruyor.