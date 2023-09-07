Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerle devam ediyor. 18 Eylül'e kadar sürecek kampanyada mutlaka göz atmanız gereken bazı kategorilere gelin birlikte göz atalım.

Yazı geride bıraktık, şehre ve okullara dönüş dönemi başladı. Bu dönem hem yeni mevsime, hem okul dönemine hazırlık için bolca alışveriş yaptığımız bir dönem. Haliyle gözler başlayacak kampanyalarda oluyor.

Amazon da tam da bu ihtiyaçlarımıza cevap veren bir kampanya başlattı. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları, 18 Eylül'e kadar devam edecek. Amazon.com.tr'yi ziyaret eden tüm kullanıcılar, elektronikten kırtasiyeye onlarca farklı kategoriden yüz binlerce ürüne özel indirim ve fırsatlarla sahip olabilecek. Teslimatlar ise aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçenekleriyle gerçekleştirilecek.

Prime üyelerine özel fırsatlar da var!

Eğer bir Amazon Prime üyesiyseniz, kampanya dönemi boyunca size özel sunulacak fırsatlardan ve ücretsiz teslimat gibi avantajlardan da yararlanabileceksiniz.

Eğer henüz Amazon Prime üyesi olmadıysanız, buraya tıklayarak ayda yalnızca 39 TL'ye üye olabilir; özel indirim ve kampanyaların yanında Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda neler var?

Kampanya kapsamında indirime giren ürün çeşitliliği gerçekten oldukça fazla. Aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarınız için uygun fırsatlar bulmak mümkün.

Bakmaya nereden başlayacağını bilemeyenler için en iyi fırsatlarla öne çıkan bazı kategorileri de şöyle derledik;

Yukarıda seçtiğimiz kategoriler dışında, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında geçerli olan tüm indirimlere göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

Şimdiden keyifli alışverişler!