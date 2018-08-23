Amazon Ormanlarında Yaşayan İlkel Bir Kabile Görüntülendi

Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarında insansız hava araçlarıyla araştırma yapan bilim insanları, medeniyetten tümüyle uzakta yaşayan ilkel bir kabileyi görüntüledi.

Toplam 16 kişiyi görüntüleyen bilim insanları, ilk kez görüntülenen kabile üyelerinin ok ve yay kullanmayı bildiğini keşfetti.

Bilimciler, kaydedilen video görüntülerinin ilkel kabilelerin korunması adına büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Amazon ormanlarında medeniyetten uzak yaşayan (kayıtlara geçmiş) toplam 107 kabile bulunuyor. İlkel bir yaşam süren bu insan gruplarının şehir ve kasabalarda yaşayan başka insanların farkında olduğu, ama yaşadıkları korku nedeniyle kimseyle temas kurmadığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl, altın madencileri, ormanda rastladıkları ilkel bir kabilenin 10 üyesini öldürmüştü.

İşte o görüntüler: