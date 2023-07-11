Amazon, 2015 yılından bu yana her yıl belirli günlerde Prime Day kampanyası yürütüyor. Yılın en iyi indirimleri arasında yer alan Prime Day, dünya genelinde 2 gün sürecekken, ülkemizde bir hafta boyunca devam edecek.
Üstelik Amazon bu sene Prime Day indirimlerine özel dikkat çekici bir kampanya başlattı ve hepimizin tanıdığı Influencer'lardan oluşan İndirim Avcıları aracılığıyla tüketicilerin en çok indirim istediği kategori, marka ve ürünleri derlemeye başladı. Bu sayede sizin istedikleriniz indirime girecek, kampanya çok daha faydalı olacak!
Prime Day'de sunulacak tüm indirimlerden faydalanabilmek için Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Bu bağlantıya tıklayarak Amazon Prime abonesi olabilirsiniz!
Prime Day boyunca İndirim Avcıları'nın yakaladığı fırsatlarını takip edin, sizin istediğiniz indirim de belki oradadır!
- Berfu Yenenler'in yakaladığı fırsatlar burada!
- Berk Keklik'in (@uberkuloz) yakaladığı fırsatlar burada!
- Ceyda Kasabalı'nın yakaladığı fırsatlar burada!
- Danla Bilic'in yakaladığı fırsatlar burada!
- Tuğba Yılmaz'ın yakaladığı fırsatlar burada!
- DonanımHaber'in yakaladığı fırsatlar burada!
Bilgisayarlardan telefonlara, teknolojik ev ürünlerinden aksesuarlara pek çok kategoride indirimler başladı
Prime Day boyunca indirime giren pek çok ürünü sizinle paylaşıyor olacağız. Şu an için kampanyanın ilk saatleri itibarıyla en çok gözümüze kestirdiğimiz kategorilere bir göz atmak isterseniz;
- Bilgisayarlar, donanımlar ve aksesuarlar- %74'e varan indirimler
- Cep telefonları ve aksesuarlar- %46'ya varan indirimler
- Evleriniz için teknolojik ürünler - %47'ye varan indirimler
Amazon Prime üyelerine özel, bir hafta boyunca devam edecek indirimlerle tüm eksiklerinizi daha da zamlanmadan tamamlamak için kampanyayı takipte kalın. İyi alışverişler!