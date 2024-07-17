Samsung 870 QVO SSD Amazon'da İndirimde! İşte Fiyatı ve Özellikleri

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Amazon Prime Day'de indirime giren Samsung 870 QVO SSD'nin özelliklerini inceledik!

Amazon Prime Day indirimlerinde birçok fırsat var. Özellikle teknoloji alanındaki indirimleri yakından takip etmek gerekiyor.

Samsung 870 QVO SSD indirime giren ürünlerden. Özelliklerine ve indirim oranına bakalım mı?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bilgisayarınıza ek depolama alanı açacak Samsung 870 QVO SSD, Amazon Prime Day indirimlerinde öne çıkan bir ürün.

samsung ssd

Yüksek kapasite ihtiyacınızı giderecek Samsung 870 QVO hem masaüstü hem dizüstü bilgisayarlara uygun. 

  • 560 MB/sn sıralı okuma ve 530 MB/sn yazma hızı var.
  • İstikrarlı bir performans sunuyor.
  • Akıllı TurboWrite, yazma hızlarını artırıyor ve uzun vadede performansı koruyor.
  • SATA yuvasına takarak kullanmak oldukça kolay.
  • Samsung Magacian 6.1 yazılımı var. Bu yazılımla en son güncellemeleri izleyebilir, sürücünün sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
  • Ürünün boyutları ‎10x6.99 x0.68 cm.
  • RAM boyutu 1 TB.
  • Sabit sürücü boyutu 8 TB.
  • 4 USB bağlantı noktası var.

Bu ürün %14 indirime giriyor. İndirime girmeden önce 3.150 TL olan SSD şu an 2.699 TL.

Samsung SSD'yi indirim bitmeden almak için tıklayın.

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