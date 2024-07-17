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Samsung 870 QVO SSD indirime giren ürünlerden. Özelliklerine ve indirim oranına bakalım mı?
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bilgisayarınıza ek depolama alanı açacak Samsung 870 QVO SSD, Amazon Prime Day indirimlerinde öne çıkan bir ürün.
Yüksek kapasite ihtiyacınızı giderecek Samsung 870 QVO hem masaüstü hem dizüstü bilgisayarlara uygun.
- 560 MB/sn sıralı okuma ve 530 MB/sn yazma hızı var.
- İstikrarlı bir performans sunuyor.
- Akıllı TurboWrite, yazma hızlarını artırıyor ve uzun vadede performansı koruyor.
- SATA yuvasına takarak kullanmak oldukça kolay.
- Samsung Magacian 6.1 yazılımı var. Bu yazılımla en son güncellemeleri izleyebilir, sürücünün sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Ürünün boyutları 10x6.99 x0.68 cm.
- RAM boyutu 1 TB.
- Sabit sürücü boyutu 8 TB.
- 4 USB bağlantı noktası var.
Bu ürün %14 indirime giriyor. İndirime girmeden önce 3.150 TL olan SSD şu an 2.699 TL.
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