Amazon Prime indirimleri devam ediyor. İndirimler bitmeden almanız gerekenlere bakalım mı?

Amazon Prime fırsatlarında birçok ürün indirime giriyor. Beklediğiniz bir ürün varsa fırsatları takip edebilirsiniz.

Her kategoride birçok ürün indirime giriyor. İndirime giren ürünler arasından tercih edilenleri sizler için listeledik.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Samsung Galaxy S24 Plus Akıllı Cep Telefonu, şu an 39.939 TL.

Toza ve suya dayanıklı Samsung Galaxy S24, uzun süre kullanabileceğiniz bir telefon.

12 GB RAM'i var.

256 GB hafızaya sahip.

50 MP kamerası ile yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmek mümkün.

Mor rengi indirime giren telefonu almak için tıklayın.

19.474 TL olan Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, kahve sevenlerin indirimden alabileceği bir ürün.

20 çeşit sıcak ve soğuk kahve yapabilen Philips LatteGo espresso makinesinin %100 seramik öğütücüleri var.

12 öğütme ayarı var.

Dokunmatik ekranı ile kullanması çok kolay.

Önceki modellere göre %40 daha sessiz.

Anında kahvenizi hazır eden kahve makinesine ulaşmak için tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet indirime giren ürünlerden. 26.999 TL olan tablet kristal netliğinde görüntü sunuyor.

Suya ve toza dayanıklı tabletin 12 GB RAM'i var.

512 GB hafızası var.

Yanında kalemiyle geliyor.

Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip.

Uzun pil ömrü sayesinde rahat rahat kullanabileceğiniz tablete ulaşmak için tıklayın.

Şu an %7 indirimde olan MSI THIN GF63 12UC-877XTR Gaming Dizüstü Bilgisayar, 20.879 TL.

İnce ve hafif yapısıyla öne çıkan GF63 THIN bilgisayarın GeForce RTX ekran kartı var.

Intel Core i5-12450H işlemcisi var.

512 GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Oyun oynayanların indirimlerden kaçırmaması gereken bilgisayarı almak için tıklayın.

7,3 litre kapasiteli Philips HD9650/90 Airfryer XXL %5 indirime giriyor. İndirimli fiyatı ise 4.749 TL.

Sağlıklı yemek yapmak istiyorsanız Airfryer XXL alabilirsiniz. Sıcak tutma modu sayesinde yemekleri pişirdikten sonra bir süre sıcak tutuyor.

Rapid Air teknolojisi sayesinde yemekleri çıtır ve lezzetli yapıyor.

HomeID uygulaması ile birçok tarife ulaşmak mümkün.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalara sahip ürünü satın almak için tıklayın.

%10 indirime giren Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-70K3 Oyun Dizüstü Bilgisayarın indirimli fiyatı 47.999 TL.

16 inç ekrana sahip Acer oyun bilgisayarı, şu an Amazon'da indirimde olan ürünlerden.

Sabit disk boyutu 1 TB.

165 Hz yenileme hızı var.

32 RAM boyutu bulunuyor.

Bu bilgisayarı indirimli fiyattan almak için tıklayın.

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512 GB Apple iPhone 14 Plus şu an %13 indirimde.

58.999 TL olan Apple iPhone 14 Plus, 67.799 TL'den düşmüş. 6.7 inç ekran boyutu olan iPhone 14 Plus, suya dayanıklı.

Tüm gün süren pil ömrü var.

Hareket modu, Sinematik mod gibi modlarla fotoğraf çekmek daha rahat.

Trafik Kazası Algılama özelliği var.

iPhone almayı düşünüyorsanız indirimli fiyattan kaçırmamak için tıklayın.

%13 indirime giren Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF Oyuncu Monitörü, 3.999 TL.

Çok satanlarda 1. sırada olan monitörün 165 Hz yenileme hızı var.

Gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamanız için tasarlanmış bir monitör.

1 ms tepki süresi var.

Göz Koruyucu Mod ile mavi ışığı en aza indiriyor.

Çerçevesiz tasarımı sayesinde daha büyük bir ekrana sahip monitörü almak için tıklayın.

Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu, %5 indirimde. İndirimli fiyatı 5.799 TL.

Terlemeyi önleyen kumaş yapısı ile kaliteli koltuğu uzun süre kullanmak mümkün.

Boyun desteği var.

Ergonomik yapısı ile oldukça sağlıklı.

E-sporculara özel üretilen oyuncu koltuğu için tıklayın.

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%14 indirime giren Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi 1.999 TL'ye düşüyor.

Islak ve kuru kullanabilen Philisp 5000 Serisi tıraş makinesi indirimli ürünlerden.

Üç başlı tıraş bıçakları var.

Hızlı şarj olan tıraş makinesi hemen kullanılmaya hazır.

Hassas düzelticisi var.

Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip tıraş makinesini satın almak için tıklayabilirsiniz.

SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse'un indirimli fiyatı 699 TL.

6 adet programlanabilir tuşu olan mouse'un aydınlatması da var.

Kaliteli malzemeden üretilen mouse oldukça sağlam.

Ergonomik tasarımı sayesinde kullanışlı.

60 milyon tıklama garantisi var.

Kablolu modellerden olan mouse için tıklayın.

%31 indirme giren Spigen ArcPlay RGB Ingilizce Q Kablolu Mekanik Gaming Klavyenin fiyatı 4.165 TL.

Oyuncular için tasarlanan klavye 100 milyon tuş vuruşu garantili.

5 özelliği kontrol etmek için çok fonksiyonlu kontrol tuşu var.

11 farklı renk efekti var.

Daha uzun süre dayanması için hassas kaplaması olan klavyeyi almak için tıklayın.

9 saat çalma süresi olan Anker kulaklığı şarj kutusu ile birlikte 32 saat kullanmak mümkün.

10 dakika şarjla 1 saat kullanılabiliyor.

Aktif gürültü engelleme özelliği var.

4 mikrofonu bulunuyor.

Suya dayanıklı kulaklığı satın almak için tıklayabilirsiniz.

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