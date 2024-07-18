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Amazon indirimlerinde kaçırılmayacak birçok ürün var. Bazı ürünlerde oranlar az olsa da bazılarında %25'i geçen indirim oranları var.

Yüksek oranlı indirimli ürünler neler merak ediyorsanız sizin için listeledik.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Huawei Freebuds SE 2 Kulaklık, %29 indirime giriyor. Fiyatı 1.198 TL'den 849 TL'ye düşüyor.

Bluetooth kulaklık arayanlar için Huawei kulaklık güzel bir indirime girmiş. 40 saate kadar pil ömrü olan kulaklığı 10 dakika şarj ederek 3 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. 3,8 gram olan kulaklık oldukça hafif.

Toz ve su sıçramalarına karşı korumalı.

Hem dışarıda hem içeride kullanmaya uygun.

Tam şarjla 9 saate kadar kullanabileceğiniz kulaklığı almak için tıklayın.

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1.709 TL olan Soundcore by Anker 2 Bluetooth Hoparlör, %42 indirime giriyor. 999 TL'ye düşen hoparlörle dışarıda rahatça müzik dinleyebiliyorsunuz.

12 Watt gücündeki hoparlörün 24 saat çalma süresi var. Suya dayanıklı hoparlörle dışarıda müzik dinlemek mümkün.

Hem suya hem toza dayanıklı.

Dahili mikrofonu sayesinde eller serbestken konuşabiliyorsunuz.

Dinlediğiniz her şeyi net şekilde duymanızı sağlayacak hoparlör için tıklayın.

Baseus Explore Gravity Araç Şarj Cihazı, Amazon indirimlerinde %44 indirime girmiş.

643 TL'den 359 TL'ye düşen araç şarj cihazını arabanızın kalorifer peteklerine takabilirsiniz.

10 Watt gücü var.

Tüm araçlara uyumlu.

360 derece ayarlanabilir başlığa sahip.

Sağlam cihaza ulaşmak için tıklayın.

ATUMTEK Bluetooth Selfie Çubuğunda %36 indirim var.

Fotoğraf çekerken ihtiyaç duyulan tripod 967 TL'den 623 TL'ye düşüyor. 360 derece dönebilen tasarımı ile istediğiniz şekilde fotoğraflar çekmeniz mümkün.

iPhone 7, 8, 11 Pro, 12, 12 Mini, 13, Samsung telefonlarla uyumlu.

Katlandığında sadece 19,5 cm oluyor.

79,5 cm'e kadar uzatmak mümkün

Uzaktan kumandası olan tripodu indirimlerden satın almak için tıklayın.

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Normalde fiyatı 2.338 TL olan lightbarın fiyatı %30 indirimle 1.629 TL'ye düşüyor.

Alexa ve Google Asistant ile çalışıyor.

Parlak ortam aydınlatması sağlayan LED Lightbar, 38 cm uzunluğunda.

8'den fazla dinamik müzik modu var.

Kurulumu kolay ürünü hemen satın almak için tıklayın.

Acer Chromebook Spin 314 bilgisayarın indirim oranı %35.

%35 indirimle 9.999 TL'den 6.499 TL'ye düşen bilgisayarın 64 GB SSD'si var.

14 inç ekranı var.

İnce çerçevesi sayesinde ekranı daha büyük.

Dizüstü bilgisayar, tablet, ekran ve çadır modu olmak üzere 4 kullanım modu var.

Dokunmatik ekranı olan bilgisayarı hemen sepete atmak için tıklayın.

%41 indirime giren Gamepower Translucent 10.000 Dpi Rgb Pro Gaming Oyuncu Mouse, 449 TL.

İndirimsiz fiyatı 759 TL olan gaming mouse Amazon indirimlerinde neredeyse yarı fiyatına satılıyor.

Yüksek performanslı mouse ile oyun oynarken rahat edebiliyorsunuz.

Hem sol hem sağ el kullanıma uygun şekilde tasarlanmış.

20 milyona kadar switch ömrüne sahip.

Aydınlatmalı moue yüzeyi ile oyunlarınıza renk katacak mouse için tıklayın.

3.895 TL olan şarj standı şu an 2.727 TL.

Tüm cihazlarınızı tek seferde şarj etmenize yardımcı oluyor.

iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15, 15 Plus, iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 14, 14 Plus, Apple Watch Ultra 8, 7, SE, 6, 5, 4, 3, 2 Serileri, AirPods Pro 1, 2 ile uyumlu.

Paslanmaz çelik ayakları ile dayanıklı şarj standını satın almak için tıklayın.

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%30 indirime giren SAMSONITE KA6-01-001 Securipak Notebook Sırt Çantası 15,6 inç laptoplara uygun.

Mavi renkli sırt çantası, 3.993 TL'den 2.799 TL'ye düşüyor.

Suya ve çevresel etkenlere karşı dayanıklı.

Reflektörlü ön şeridi ile gece kullanmak da çok güvenli.

Üstünde kolayca erişebileceğiniz bir aksesuar cebi var.

Bilgisayarınızı ya da laptopunuzu güvenle taşımanız için güçlendirilmiş bir bölümü bulunuyor.

Tam açılır tasarımı ile kullanılması kolay çanta için tıklayın.

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