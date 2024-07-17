Kahve tutkunları hazır olun! Prime Day ve Premium Günleri, lezzetli kahvelerin keyfini çıkarmanız için indirimli kahve makineleriyle karşınızda.

İster bir kahve makinesi arıyor ister mevcut makinenizi değiştirmek istiyor olun, bu indirimlerden yararlanarak mükemmel kahvelerinizi evinizde hazırlayabilirsiniz. Prime Day ve Premium Günleri'nde indirime giren en iyi kahve makinelerini keşfetmek için daha ne duruyorsunuz?

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips Türk Kahvesi Makinesi 5000 Serisi HDA150/60

Philips Türk Kahvesi Makinesi 5000 Serisi indirimle 1.869,00 TL yerine sadece 1.298,99 TL.

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Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi Esperto2 Caffè

Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi Esperto2 Caffè, 19.198,80 TL yerine %27'lik indirimle 13.999,00 TL.

Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Karaca Hatır Hüps Quartz Közde Türk Kahvesi

Karaca Hatır Hüps Quartz Közde Türk Kahvesi Makinesi şu anda %21 indirimle 1.899,00 TL yerine 1.499,00 TL.

Buraya tıklayın ve Karaca Hatır Hüps Quartz Közde Türk Kahvesi Makinesi'ne ulaşın.

Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Şu anda Premium İndirimleri kapsamında 16.439 TL.

Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi'ne buraya tıklayarak ulaşın

Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi Premium İndirimleri kapsamında 23.999,00 TL yerine 21.568,99 TL.

Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi

Şu anda %6 indirimle 1.599,00 TL yerine 1.499,00 TL.

Buraya tıklayarak Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi'ne ulaşabilirsiniz.

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi 4.899,00 TL yerine 4.799,00 TL.

Nespresso'nun bu makinesine buradan ulaşabilirsiniz.

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi Prime Day Fırsatı'yla 1.556,00 TL.

Buraya tıklayarak kahve makinesine ulaşabilirsiniz

Russell Hobbs Espresso Makinesi

Russell Hobbs Espresso Makinesi Distinctions Paslanmaz Çelik Okyanus Mavisi, 7.019,90 TL yerine indirimle 5.615,99TL.

Buraya tıklayarak kahve makinesine ulaşabilirsiniz.

Melitta Latticia OT F300-101 Tam Otomatik Kahve Makinesi

Melitta Latticia OT F300-101 Tam Otomatik Kahve Makinesi, 23.999,00 TL yerine 19.999,00 TL.

Melitta Latticia OT F300-101 Tam Otomatik Kahve Makinesi'ne buradan ulaşın

Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi

Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi Prime Günleri'nde 1.258,99 TL.

Buraya tıklayın ve Karaca'nın bu fırsatını kaçırmayın.