İster bir kahve makinesi arıyor ister mevcut makinenizi değiştirmek istiyor olun, bu indirimlerden yararlanarak mükemmel kahvelerinizi evinizde hazırlayabilirsiniz. Prime Day ve Premium Günleri'nde indirime giren en iyi kahve makinelerini keşfetmek için daha ne duruyorsunuz?
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Philips Türk Kahvesi Makinesi 5000 Serisi HDA150/60
Philips Türk Kahvesi Makinesi 5000 Serisi indirimle 1.869,00 TL yerine sadece 1.298,99 TL.
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Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi Esperto2 Caffè
Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi Esperto2 Caffè, 19.198,80 TL yerine %27'lik indirimle 13.999,00 TL.
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Karaca Hatır Hüps Quartz Közde Türk Kahvesi
Karaca Hatır Hüps Quartz Közde Türk Kahvesi Makinesi şu anda %21 indirimle 1.899,00 TL yerine 1.499,00 TL.
Buraya tıklayın ve Karaca Hatır Hüps Quartz Közde Türk Kahvesi Makinesi'ne ulaşın.
Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi
Şu anda Premium İndirimleri kapsamında 16.439 TL.
Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi'ne buraya tıklayarak ulaşın
Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi
Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi Premium İndirimleri kapsamında 23.999,00 TL yerine 21.568,99 TL.
Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi
Şu anda %6 indirimle 1.599,00 TL yerine 1.499,00 TL.
Buraya tıklayarak Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi'ne ulaşabilirsiniz.
Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi
Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi 4.899,00 TL yerine 4.799,00 TL.
Nespresso'nun bu makinesine buradan ulaşabilirsiniz.
Philips HD7462/20 Kahve Makinesi
Philips HD7462/20 Kahve Makinesi Prime Day Fırsatı'yla 1.556,00 TL.
Buraya tıklayarak kahve makinesine ulaşabilirsiniz
Russell Hobbs Espresso Makinesi
Russell Hobbs Espresso Makinesi Distinctions Paslanmaz Çelik Okyanus Mavisi, 7.019,90 TL yerine indirimle 5.615,99TL.
Buraya tıklayarak kahve makinesine ulaşabilirsiniz.
Melitta Latticia OT F300-101 Tam Otomatik Kahve Makinesi
Melitta Latticia OT F300-101 Tam Otomatik Kahve Makinesi, 23.999,00 TL yerine 19.999,00 TL.
Melitta Latticia OT F300-101 Tam Otomatik Kahve Makinesi'ne buradan ulaşın
Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi
Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi Prime Günleri'nde 1.258,99 TL.
Buraya tıklayın ve Karaca'nın bu fırsatını kaçırmayın.