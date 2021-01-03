AMD, MCM Tabanlı GPU İçin Patent Başvurusunda Bulundu

Mikroçip üreticisi AMD, MCM olarak da bilinen çok yongalı modül tasarımına dayanan GPU için patent başvurusunda bulundu. Daha önce NVIDIA ve Intel, GPU'ların geleceği olarak görülen MCM konusunda adımlar atmıştı.

ABD merkezli mikroçip üreticisi AMD'nin yaptığı yeni bir patent başvurusuna göre MCM (Multichip Modules / Çok Yongalı Modül) nihayet Radeon ekran kartlarına geliyor. Çok yongalı modül mimarisi, 2020 yılı sona ermeden önce, 31 Aralık 2020 tarihinde ABD patent ofisine sunuldu. Başvurunun detayları çevrimiçi ortamda sızdırıldı.

NVIDIA, Hopper mimarisiyle kendi MCM tasarımı üzerinde çalışırken AMD'nin de bu konuda adım atması, gelecekte monolitik GPU tasarımları yerine chiplet (çoklu yonga) tabanına dayalı yeni GPU'lar göreceğimiz anlamına geliyor.

AMD'nin patent başvurusu:

Wccftech'e göre geçmişte MCM tasarımının önündeki en büyük engellerden biri, yonga setleri arasındaki yüksek gecikme ve paralellik uygulamasındaki artan zorluklardı. AMD ise yüksek bant genişliğine sahip pasif çapraz bağlantı adını verdiği şeyi kullanarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Görünüşe göre bu, her bir GPU'nun ciddi ölçüde azaltılmış gecikme süreleriyle doğrudan CPU ve eşlik eden çoklu yongalarla iletişim kurmasına izin veriyor.

Geçmişte AMD'nin RDNA3'ten sonra gelecek GPU'ları için MCM tasarımına geçmeyi düşündüğüne dair bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. NVIDIA'nın da Hopper mimarisiyle aynı şeyi yapması, AMD'ye çok fazla seçenek bırakmamış gibi görünüyor. Öte yandan Intel ise MCM tasarım metodolojisini kullanarak çoktan başarıya ulaştı ve uzun bir süre önce ilk MCM tabanlı GPU'yu tanıttı

Sonuç olarak sektörün üç dev ismi de geleceği tek zarda çok yongalı tasarım anlayışı üzerinde şekillendiriyor. Hem performans hem de maliyet anlamında olumlu geri dönüşler sunabilecek MCM ise GPU'ların geleceği gibi görünüyor.