Huawei Mate 50'de 3 Nm'lik Kirin 9010 İşlemciler Yer Alacak

Huawei'nin yakın zamanda tanıttığı Kirin 9000 işlemci ve çip setlerini yalnızca Mate 40 serisinde görmüştük. Firmanın bir sonraki amiral gemisi işlemcilerinden yeni haberler geldi.

Akıllı telefonlarda işlemci ve çip seti denildiği zaman aklımıza gelen markalardan biri de hiç şüphesiz Kirin markası. Kirin'in 9000 ve 9000E amiral gemisi akıllı telefon işlemcilerini de Mate 40 üzerinde görmüştük. Bir sonraki Mate telefon ise bir sonraki Kirin işlemciyle gelecek.

Huawei Mate 50'de yer alacağı belirtilen Kirin 9010 işlemciler 3 nanometre mimarisiyle gelecek. Böylece Kirin işlemciler daha küçük ve daha yeni bir mimariye geçmiş olacak. İşlemcilerin çıkışı ise bu yılın dördüncü çeyreğini bulacak.

3 Nanometrelik Kirin 9010'a merhaba

Planlarda bir sorun çıkmaması durumunda yeni Mate 50 ile birlikte 3 nanometreye geçiş sağlanacak. Son 3 aylık döneminde gelmesi beklenen işlemcilerin yapısal farklarının nasıl bir performans farkı yaratacağını ise hep birlikte göreceğiz.

5 nanometrelik Kirin 9000'lerden önce ortaya atılan iddialar da Mate 40 serisinin 5 nanometrelik işlemci kullanan son amiral gemisi akıllı telefonlar olacağı yönündeydi. Huawei'ye yakın kaynaklara göre ise bu işlemcileri P50 serisinde de görmemiz mümkün olacak.

Çinli firmanın başarılı olması durumunda Samsung ve Qualcomm'un da 3 nanometreye geçiş yapacağı ve bu geçişin yıl sonundan önce olacağı belirtiliyor. Apple ise TMSC ile birlikte 3 nm işlemci üzerinde çalışıyor ancak bu işlemcileri ancak 2022 yılında görebileceğimiz belirtiliyor.

Huawei ve Honor'un pazar payı küçülüyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından oldukça olumsuz etkilenen Huawei, çok ciddi yasaklamalar ve ambargolar ile de boğuşmaya devam ediyor. Pazar araştırma firması TrendForce'a göre Honor, Huawei'den tamamen ayrılmasına rağmen ancak %2'lik bir pazar payı alabilecek. Huawei'nin payı ise %4 olacak.

Tahminlerin doğru çıkması durumunda Huawei, toplamda %14'ten %4'e gerileyeceği için en büyük 10 akıllı telefon üretifcisi arasında kalmaya çalışacağı bir döneme girecek. Çin içerisinde gördüğü desteğe rağmen Huawei için süreç bir süre daha sıkıntılı ilerleyecek.