AMD, uygun fiyatlı yeni işlemcisi Ryzen 5 7500F'yi piyasaya sürdü. Uygun fiyatına rağmen oldukça iyi performans değerlerine sahip olan işlemci, AMD Ryzen 5 7600X'in popülerliğini elinden alabilir.

ABD merkezli yarı iletken devi AMD, yeni işlemcisi "Ryzen 5 7500F"yi sessiz sedasız piyasaya sürdü. Şirketin bugüne kadarki en uygun fiyatlı Zen 4 tabanlı işlemcisi olarak karşımıza çıkan AMD Ryzen 5 7500F, düşük bütçeli oyuncuların favorisi olacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte AMD'nin uygun fiyatlı yeni işlemcisine yakından bakalım.

6 çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkan AMD Ryzen 5 7500F'nin temel çalışma frekansı 3.70 GHz. İşlemcinin maksimum çalışma frekansı ise 5.0 GHz olarak açıklandı. Hız aşırtma için uygun olmayan işlemci, dahili bir GPU'ya sahip değil. Yeni nesil M.2 SSD'ler ve DDR5 RAM ile kullanılabilen Ryzen 5 7500F, şirketin AM5 platformu ile uyumlu olan tüm anakartlar ile kullanılabilecek.

Rakamların ötesine geçelim: Bu işlemcinin performansı günlük kullanımda nasıl?

AMD Ryzen 5 7500F, birkaç hafta önce Geekbench 6.1 testlerine girdi. Yapılan testlerde işlemciye verilen puan, tek çekirdekli işlemlerde 2782, çok çekirdekli işlemlerde ise 13323 olarak karşımıza çıktı. Bu puanlar, daha pahalı bir model olan Ryzen 5 7600X'e oldukça yakın. AMD Ryzen 5 7600X, tek çekirdekli işlemlerde 2884, çok çekirdekli işlemlerde ise 13059 puan almıştı. Bu istatistikler, AMD Ryzen 5 7500F'nin çok çekirdekli işlem performansının, AMD Ryzen 5 7600X'ten kısmen iyi olduğunu söylüyor. Aslında her iki işlemcinin yakın performansta olduğunu söylemek mümkün.

AMD'nin internet sitesinde listelenen yeni işlemci, 179 dolarlık fiyat etiketine sahip. Üstelik bu işlemci, AMD'nin küresel internet sitesinde de listeleniyor. Yani geçmişteki iddiaların aksine, AMD Ryzen 5 7500F tüm pazarlarda piyasaya sürülecek. Ülkemizdeki oyunseveler de bu işlemciyi satın alma imkanına sahip olacaklar. Son olarak, neredeyse aynı performansa sahip olan AMD Ryzen 5 7600X'in 249 dolar karşılığında satın alınabilindiğini hatırlatalım. Aynı işlemcinin Türkiye fiyatı ise 6500-7000 TL aralığında bulunuyor. Buradan yola çıkarak Ryzen 5 7500F'in Türkiye'de 5000-6000 TL bandında bir fiyata sahip olacağını tahmin edebiliriz.