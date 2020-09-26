AMD Ryzen 5'in Çıkış Tarihi Beklenenden Erken Olabilir

AMD Ryzen 5000 yongasıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler, Intel'in Tiger Lake'ine nasıl bir rakip olacağıyla ilgili daha sağlam kanıtlar gösterdi. Ayrıca yeni bilgiler ışığında yonganın çıkışının beklenenden erken olabileceği tahmin ediliyor.

Linux güncellemesinden ortaya çıkan bilgilere göre, AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için olan ve Van Gogh olarak da bilinen düşük güçlü APU'su Ryzen 5000, Navi 2 (RDNA 2) entegreli ekran kartlarını güçlendirecek ve DDR5/LPDDR5 bellekleri destekleyecek.

TechRadar'da yer alan habere göre Linux çekirdeğinde, Ryzen 5000 APU'ların RDNA 2 grafiklere sahip olacağı, Zen 2 üzerine inşa edilmiş olacağı ve LPDDR5 desteğine dair daha kesin kanıtlar bulundu. Dahası, Linux kodu Van Gogh yongalarda VCN 3.0 desteği olacağını da doğruladı.

Ryzen 5000 yongalar, beklenenden erken mi geliyor

Linux'ta ortaya çıkan bu bilgiler, Ryzen 5000 yongaların beklenenden erken çıkabileceğini gösteriyor. 2021 başlarında çıkması beklenen yonganın ocak ayında düzenlenecek olan CES fuarında tanıtılabileceği hatta bu sene bile çıkabileceği iddia ediliyor. Tabii bunlar şu an için sadece birer tahminden ibaret.

Çıkışına çok da uzun bir süre kalmayan Ryzen 5000 APU'lar, hâlihazırda tanıtılmış ve 2020 bitmeden önce dizüstü bilgisayarlarda boy gösterecek olan Intel'in Tiger Lake CPU'larıyla bir rekabete girecek. Ayrıca Intel Tiger Lake CPU'ya sahip bazı dizüstü bilgisayarların önümüzdeki kasım ayında çıkacağı da tahmin ediliyor.

Intel'in 11. nesil mobil yongaları, entegre edilmiş Xe ekran kartlarıyla birlikte oyuncu dizüstü bilgisayarlarında oldukça önemli bir rol oynayacak. AMD'nin de Intel ile rekabetinde RDNA 2 ekran kartı bu yüzden kritik bir rolde yer alıyor. Bu noktada AMD'nin LPDDR5 desteği sunuyor olması kendisini öne geçiyor, Tiger Lake'te şu an için böyle bir destek bulunmuyor.