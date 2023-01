AMD, büyük bir merakla beklenen Company of Heroes 3 içeren dikkat çeken bir kampanya başlattı. Ryzen 5000 serisi işlemci satın alan oyunseverlere, Steam fiyatı 799 TL olan bu oyun için kod hediye edilecek.

Özellikle de son yıllarda piyasaya sürdüğü güçlü ancak uygun fiyatlı işlemcilerle oyuncuları mest etmeyi başaran AMD'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ryzen 5000" serisi masaüstü bilgisayar işlemcisi satın alacak oyunculara, Steam fiyatı 799 TL olan Company of Heroes 3 hediye edileceği duyuruldu.

AMD'nin başlattığı Company of Heroes 3 kampanyası an itibarıyla başladı ve 1 Nisan 2023 tarihine kadar da devam edecek. Bu süreçte, Ryzen 5000 serisindeki herhangi bir işlemcinin satın alınması durumunda Company of Heroes 3 için bir kupon verilecek. Bu kuponu aktif eden kullanıcılar, 23 Şubat 2023 itibarıyla yayınlanacak Company of Heroes 3'e hiçbir bedel ödemeden ulaşmış olacaklar.

Kampanyanın dahil edildiği işlemci modelleri şöyle:

AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 5 5500

AMD'nin internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda, kampanyanın tüm satıcılarda geçerli olmayacağını görüyoruz. Ancak AMD, Türkiye için iş ortaklarının bir listesini oluşturmuş durumda. O listeye buradan ulaşabilirsiniz. Bu arada; işlemci satın almaya karar verecek olursanız; ürünü sipariş etmeden önce satıcılarla mutlaka görüşüp, ellerindeki işlemcinin kampanyaya uygun olup olmadığını mutlaka sormanızı tavsiye ederiz.

AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerin özelliklerini merak eden okurlarımızı şöyle alalım:

Company of Heroes 3 ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımızı da şu habere bekliyoruz:

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.