AMD, yeni nesil 9000 serisi X3D masaüstü işlemcilerinin çıkış tarihini duyurdu.

İşlemci pazarının önemli aktörlerinden AMD, uzun bir bekleyişin ardından yeni nesil X3D işlemcilerin ilk neslini tanıtmaya hazırlanıyor. Zen 5 mimarisine sahip olan yeni işlemciler gelecek ay satışta olacak. AMD bu işlemcileri 7 Kasım'da tanıtacağını açıkladı.

Teknoloji devinin yeni işlemciler için çıkış tarihi açıklaması, yeni mimarilerden ve yeni teknolojilerden beklentilerin aksine oldukça sönük ve parıltısız oldu. Tek sayfalık bir sunumla duyurulan çıkış tarihini öğrensek de işlemcilere dair başka hiçbir bilgi paylaşılmadı. AMD'nin paylaşmadığı bilgileri yakın zamanda sızıntılardan öğrenmemiz ise oldukça mümkün gözüküyor.

8 çekirdek ve artırılmış performans ile gelecek

Yeni işlemciler ile ilgili diğer sızıntılara baktığımızda yeni nesil X3D işlemcilerin sekiz çekirdekli bir konfigürasyon ile gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca işlemcide temel çekirdek hızı 4.7GHz olacak ve işlemcinin hızı 5.2GHz'e kadar arttırılabilecek.

MSI'ın yakın zamanda sızıdırılan sunumlarından da 9000 X3D serisinin üretkenlik ve yaratıcı çalışmalardaki performansının çok daha yüksek olacağını öğrenmiştik. MSI'ın rakamları doğruysa yeni işlemci, Cinebench R23 gibi testlerde X3D olmayan Ryzen 9000 serisi işlemciler ile benzer performans sunacak.

Oyun performansı anlamında ise yeni işlemciler 7000 serisi X3D işlemcilere kıyasla çok da büyük bir performans artışı sağlamayacak ancak Intel'in Core Ultra 200S çiplerini kolayca geride bırakabilecek.

Yeni işlemciden sizin beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.