Ampute bir sunucuya sahip olan Left Shoulder Closed YouTube kanalı, son videosunda tek elle FPS oyunu oynamanın nasıl mümkün olabileceğini anlattı.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformunda oyun, sinema, spor, kişisel gelişim gibi pek çok kategorinin yanı sıra “faydalı” olarak tanımlayabileceğimiz bazı içerikler de bulunuyor ve Left Shoulder Closed adlı henüz yalnızca 709 abonesi bulunan YouTube kanalı da bunlardan biri.

Left Shoulder Closed, herhangi bir nedenden yalnızca tek elini kullanabilen bireylerin, iki elle kullanıma göre tasarlanmış günlük görevleri nasıl gerçekleştirebileceğine dair pratik yollar sunan bir YouTube kanalı olarak karşımıza çıkıyor.

Left Shoulder Closed, son videosunda ise tek elle oyun oynamanın farklı yollarına deyindi ve ampute bireylerin tek elleri olsa dahi oyun oynamaya nasıl devam edebileceğinin ipuçlarını paylaştı. Left Shoulder Closed’a göre tek elinizi kullanarak FPS oyunları oynayabilmeniz dahi mümkün.

Left Shoulder Closed, tek eli olan bireyler için PC’de oyun oynamanın en kolay yolunun uyarlanabilir tuşlara sahip bir fare kullanmak olduğunu belirtiyor. Bu sayede klavyedeki tuşlara bağlı olan pek çok işlevi farenin üzerindeki tuşlara atayabiliyor, tek elle dahi oyun oynayabiliyorsunuz.

Left Shoulder Closed’a göre tek elle oyun oynamanın bir diğer yolu ise bir joystick kullanmak. Modern joystick’lerde de tıpkı farelerde olduğu gibi pek çok uyarlanabilir tuş bulunduğundan istediğin işlevleri bu tuşlara atayabilir, tek elle oyun oynayabilirsiniz.

Left Shoulder Closed'ın tek elle nasıl oyun oynanabileceğini anlattığı video