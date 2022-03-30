Gelecekten Fırlamış Gibi Görünen Otomobil: Anadol Böcek

Anadol efsanesinin 1975 senesinde çıkan ve tasarımıyla diğer hiçbir otomobile benzemeyen otomobili Anadol Böcek'i tanıyor musunuz? Sadece 203 adet üretilen zamanının çok ötesindeki bu otomobili daha yakından tanıyoruz.

2022 yılının tüm teknolojik gelişmeleriyle muhteşem tasarımlara ve güvenlik özelliklerine sahip arabalar görüyoruz. Arabalar, ülkemizdeki ekonomik şartlar nedeniyle bizleri bu aralar üzüyor, ancak ülke olarak bu araçlara ilgimizi kaybetmedik. Ülkemizin geçmişine baktığımızda pek çok efsane otomobil var. Belki yerli otomobilimiz olmadı, ancak kuş serisi, Anadol gibi otomobillerle bu ihtiyacımızı giderdik. Özellikle Anadol, ilk çıktığı dönemde herkesin gıptayla baktığı bir arama markasıydı. Bugün ise sizlere çok daha spesifik bir otomobil olan Anadol Böcek'i tanıtacağız.

Üretildiği yıl olan 1975'e göre gelecekten fırlamışçasına görünen Anadol Böcek, Otosan tarafından sadece 203 adet olacak şekilde üretilmişti. O zamana kadar üretilen Anadol'lardan çok daha farklı olan Anadol Böcek, günümüzdeki en popüler araçlar olan SUV'lere benzeyen bir yapıya da sahipti.

Anadol Böcek efsanesi hangi amaçla üretilmişti?

İlk baktığımızda Beach Buggy denilen araçlarla benzerlik gösteren Anadol Böcek, aslında çok daha farklı amaçlar için tasarlanmıştı. Askeri, kamu hizmeti, ambulans, turizm, polis, ziraat gibi pek çok alanda kullanılması için geliştirilen aracın ön camla aynı hizada giden kaputu ve onları takip eden tavan roll barları, önden bir başka aracın Anadol Böcek'in üstüne çıkmasına olanak tanıyordu. Bu da engebeli arazilerde araçların birbirini kurtarmasını sağlıyordu.

Daha çok askeri amaçla üretilse de özellikle sahil kesimlerinde de satılması planlanan otomobil, üretildiği dönemde yaşanan petrol krizinden dolayı çok fazla ilgi görmemiş ve bu sebeple üretimden kaldırılmıştı.

Anadol Böcek'in üretim aşaması

Anadol Böcek'in ortaya çıkma süreci çok hızlı olmuştu. Tasarım aşaması da dahil sadece 5 ay gibi bir süreçte tamamlanan otomobil, çelik tam şasi üzerine oturtulmuş fiberglas gövdeden oluşuyordu. Otosan tarafından üretilen otomobilin konsept tasarımcısı Jan Nahum'du. Tasarım, model ve karoser çalışmalarını ise Anadol STC 16'nın da tasarımcısı olan Eralp Noyan gerçekleştirmişti. Otomobilin motorundan Zeki Diker, mekaniğinden Kadri Nişel, şaseden ise Hüseyin Bektaş sorumluydu.

Bir dönemin efsane otomobil serisi Anadol ailesine ait günümüzde bile farklı tasarımıyla dikkat çeken Böcek, üretilmeye devam etseydi SUV modeline çok öncesinde yerli bir alternatif olabilirdi. Dönemin şartları nedeniyle üretimi devam etmemiş olsa da bu talihsizlik nedeniyle günümüzde son derece değerli bir araba olmuş oldu.

Bugün sizlere Otosan tarafından 1975'te sadece 203 adet üretilebilen, tasarımıyla farklılığını ortaya koyan efsane araba Anadol Böcek'i tanıttık. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyor musunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.