Google, bugün gerçekleştirdiği Android Show sunumunda Android 16'ya gelecek yeni dolandırıcılık karşıtı özellikleri tanıttı.

Google geçtiğimiz birkaç yıl içinde akıllı telefon kullanıcılarını dolandırıcılardan korumak için bir dizi güvenlik önlemi yayımlamıştı. Şirket bugün gerçekleştirdiği Android Show sunumunda bu yıl Android cihazlara gelecek olan yeni güvenlik özelliklerini tanıttı.

Kötü niyetli kişiler genellikle kullanıcıları Google Play Protect gibi yerleşik güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmaları, kötü amaçlı yazılım uygulamalarını yüklemeleri ve veri hırsızlığına izin veren izinleri etkinleştirmeleri için kandırıyor. Google, Android'deki yeni nesil güvenlik özelliklerinin bu yöntemleri de artık geçersiz kılacağını söylüyor.

Mobil bankacılık için ekran paylaşımı uyarıları geliyor

Gelecek olan yeniliklerin ilk sırasında ekran paylaşımı uyarıları var. Dolandırıcıların büyük çoğunluğu banka ya da hükûmet yetkililerini taklit ediyor. Dolandırıcılar, planlarının bir parçası olarak kullanıcılardan ekranlarını paylaşmalarını istiyorlar, böylece para transferi veya telefonlarına ekstra bir şey yüklemek için kendilerine alan yaratmış oluyorlar.

Google tam da bu tür senaryoları önlemek için bankalarla ortaklaşa yeni bir özelliği test ediyor. Artık bilinmeyen bir kişiyle görüşme yaparken bir bankacılık uygulamasını açtığınızda telefonunuz sizi uyaracak ve tek seferde aramayı kesme ve ekran paylaşımını devre dışı bırakma seçeneği sunacak. Bu yeni özellik, İngiltere'den başlayarak Android 11 ve üzeri sürüme sahip tüm cihazlarda çalışacak.

Mesajlar da artık dolandırıcılığa karşı taranacak

Google ayrıca Mesajlar uygulamasındaki dolandırıcılık tespitinin kapsamını da genişletiyor. Şimdiye kadar iş, avukat ve paket teslimatı dolandırıcılığına odaklanan Google, artık gerçek zamanlı olarak daha geniş bir dolandırıcılık yelpazesini ele alacak.

Taklit dolandırıcılığına da önlemler var

Kimlik ve taklit dolandırıcılığı bugünlerde çok yaygın. Sık sık bir arkadaş ya da aile üyesi gibi davranan kötü niyetli kişiler yüzünden birikimlerinin büyük bir kısmını kaybeden kişilerle ilgili haberler duyuyoruz. İşte tam da bu kişilerle mücadele etmek için Google, Key Verifier (Anahtar Doğrulayıcı( adlı yeni bir sistem başlatıyor.

Google Kişiler uygulamasında artık arkadaşlarınızdan ve aile üyelerinizden, bir şifreleme katmanı ile korunan QR kod taraması kullanarak kişi bilgilerini doğrulamalarını isteyebileceksiniz. Tarama diğer tarafta tamamlandığında, kişi artık yeşil bir kilit simgesiyle doğrulanmış olarak listelenecek.

Peki pratikte bu nasıl yardımcı olacak? Diyelim ki arkadaşınızın telefonu çalındı ve bir dolandırıcı SIM'i başka bir telefona takarak size mesaj göndermeye çalıştı. Bunu yaptığında gönderen doğrulanmamış olarak görünecek ve bu da bir şeylerin şüpheli olduğunu anlamanızı sağlayacak. Bu yeni özellik, önümüzdeki haftalarda Android 10 veya daha yeni bir sürüme sahip tüm telefonlarda kullanılabilecek.