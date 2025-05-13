Akıllı saatlere gelecek olan yeni Wear OS 6 güncellemesine dair detaylar Android Show sunumunda tanıtıldı.

Google, bugün gerçekleştirdiği sunumda Android 16'ya ilk kez kanlı canlı bir şekilde göz atmamızı sağladı fakat şirket gözünü giyilebilir teknolojiye de dikmiş durumda. Google bugünkü sunumda merakla beklenen Wear OS 6'nın da yolda olduğunu duyurdu.

Android Show sunumunda yapılan açıklamaya göre Wear OS 6 “önümüzdeki aylarda” hem Pixel Watch modellerine hem de diğer üreticilerin yeni akıllı saatlerine sunulacak. Net bir tarih verilmemiş olsa da önceki sürüm olan Wear OS 5’in 2024 yılının Temmuz ayında Galaxy Watch 7 serisiyle birlikte geldiği düşünüldüğünde, yeni sürümün de Galaxy Watch 8 ile ya da hemen sonrasında piyasaya sürülmesi oldukça olası görünüyor.

Wear OS 6 yepyeni bir kullanıcı arayüzü sunacak

Wear OS 6, Android 16 tabanlı olacak ve beraberinde pek çok yeniliği getirecek. En dikkat çekici değişikliklerden biri Material 3 Expressive tasarım diliyle uyumlu olarak tamamen yenilenmiş kullanıcı arayüzü olacak. Daha büyük ve sezgisel düğmeler, akıcı kaydırma hareketleri, saat kadranına uyum sağlayan renk temaları bu güncellemenin öne çıkan görsel yeniliklerinden sadece birkaçı.

Estetik değişikliklerin ötesinde Google, performans ve pil ömrü konularında da ciddi geliştirmeler vaat ediyor. Şirket, Wear OS 6 ile birlikte %10’a kadar daha uzun pil ömrü sunulabileceğini belirtiyor. Bu da gün boyu kullanımda sorun yaşayan kullanıcıların akıllı saatlerini daha uzun süreler kullanabileceğinin habercisi.

Ayrıca yapay zekâ cephesinde de önemli bir haber var. Google, Gemini'ın Wear OS işletim sistemi kullanan akıllı saatlerde kullanılabileceğini doğruladı. Üstelik bunun için Wear OS 6’ya geçmenize gerek olmayacak.