Google'ın yapay zekâsı Gemini'ın önümüzdeki süreçte Google'a ait tüm cihazlara geleceği açıklandı. İşte tüm cihazlara Gemini'ın getireceği yenilikler!

Google özel bir Android Show sunumu gerçekleştirdi ve Android 16'dan Wear OS 16'ya kadar pek çok yeniliğe yer verdi. Aynı sunumda şirketin yapay zekâsı Gemini'ın birçok yeni platforma daha geleceği duyuruldu.

Öncelikle Google şaşırılmayacak bir şekilde Gemini'nin Google'a ait tüm cihazlarda varsayılan asistan olacağını doğruladı. Akıllı telefonlardan sonra Gemini artık otomobillerde (Android Auto ve Google destekli), Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatlerde, Android TV'lerde ve gelecekteki Android XR cihazlarında kullanılabilecek.

Otomobilde asistan görevi görecek

Gemini, Android telefonunuzu aracınıza bağladığınız sürece artık otomobil kullanırken birçok ayar ve işleve daha kolay erişmenize ve uygulamanıza olanak tanıyacak. Artık asistan ile doğal bir şekilde konuşabilecek ve ondan belirli görevleri yerine getirmesini isteyebileceksiniz.

Örneğin Gemini'ye kişilerinize mesaj göndermesini söyleyebilir ve hatta belirli bir kişiye mesajlarınızı her zaman farklı bir dilde göndermesini isteyebilirsiniz.

Gemini'den yakınlardaki restoranlar ve şarj istasyonları gibi yerleri önermesini de isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda Gemini bilgileri bulmak için Google Haritalar'ı kullanacak.

Gemini ayrıca bir e-postadaki konum gibi bilgileri Gmail'den çekebilecek ve YouTube Music ve Spotify'da aradığınız şarkıyı bulmanızda da yardımcı olabilecek.

Gemini Live da dâhil olacak

Ayrıca yapay zekâ ile herhangi bir konu hakkında gerçek zamanlı sesli konuşmalar yapmanızı sağlayan Gemini Live'a da yer verildi. Gemini Live; işe gidip gelirken zaman geçirmenize, haberlerden haberdar olmanıza ve toplantılara ya da etkinliklere hazırlanmanıza yardımcı olacak.

Bileğinizden Gemini ile konuşabileceksiniz

Wear OS cihazlarındaki Gemini ise ise telefonunuz veya saatin hücresel servisi aracılığıyla bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacak ancak bazı özellikler cihaz üzerinde de çalışacak.

Tıpkı otomobillerde olduğu gibi giyilebilir cihazlardaki Gemini da diğer Google uygulamalarındaki verilerden faydalanabilecek. Telefonunuzu çıkarmak yerine doğrudan bileğinizle konuşabileceksiniz.

Televizyondan içerik önerisi isteyebileceksiniz

Gemini'ın yer alacağı cihazlar bunlarla da sınırlı değil. Artık izleyeceğiniz program önerilerine yardımcı olmak için Google TV cihazlarında da Gemini yer alacak.

Android XR cihazlarına da geliyor

Google son olarak Gemini'ı Samsung'un bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek ilk XR modelinden başlayarak Android XR cihazlarına da getirecek. Gemini, Android XR cihazları için ana kullanıcı arayüzü olarak hizmet verecek.

Gördüklerinize ve duyduklarınıza yanıt vermek için çok modlu görüş ve ses yeteneklerini kullanacak. Örneğin videolar, haritalar ve yerel ipuçlarıyla çevreleyerek bir seyahat planlamanıza yardımcı olabilecek, araştırdığınız yer için daha gerçekçi bir his ve ortam sağlarken dakikalar içinde tüm planınızı önünüze serebilecek.