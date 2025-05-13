Google merakla beklenen Android 16 tasarımını görücüye çıkardı ve Android 16 sonrasında gelecek yenilikleri de açıkladı.

Bu yılki Google I/O önümüzdeki hafta yapılacak fakat bu etkinlik muhtemelen Gemini ağırlıklı olacak. Google tam da bu sebeple Android 16 için özel bir sunum yapmaya karar verdi ve Android Show etkinliği geçtiğimiz dakikalarda YouTube'da yayımlandı.

Sunumda yer verilen en önemli şey ise Android 16'nın 'Material 3 Expressive' adı verilen yenilenen tasarımı oldu. Hatırlayacağınız üzere bu tasarım geçtiğimiz hafta sızmıştı ve artık Google tarafından doğrulanmış durumda.

Android 16 tasarımındaki yenilikler

Material 3 Expressive yalnızca Android 16 ile telefon ve tabletinizin tasarımını yenilemeyi değil, aynı zamanda uygulamaların kullanılabilirliğini de iyileştirmeyi amaçlıyor.

Google, bu süreçte akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarıyla nasıl etkileşime girdiğini anlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ve uygulamaları görünümlerinden ödün vermeden eskisinden daha kullanıcı dostu hâle getirmenin yollarını geliştirdiğini belirtiyor.

Google'ın gösterdiği örneklerde kullanıcı arayüzü anında göze çarpıyor. Artık belirgin bir kendine özgü tasarım mevcut ve muhtemelen Google'ın hedeflediği de buydu. Android 16'nın tasarım dili, renk ve tema özelleştirmelerinizi yerinde tutarken her uygulamanın özel hissettirmesini sağlamayı hedefliyor.

Daha renkli menüler, daha az yer kaplayan araç çubukları ve aradığınız şeyi daha kolay bulabileceğiniz basit bir arayüz sizleri bekliyor olacak.

Google ayrıca kullanıcı arayüzü öğeleri için daha fazla şekil sunarak geliştiricilere uygulamaları için çeşitli seçenekler de sunuyor. Material 3 Expressive tasarımı ilk olarak Android 16'daki Google uygulamalarıyla birlikte sunulacak olsa da Google, geliştiricileri de bu tasarımı benimsemeye teşvik ediyor.

Yeni güncellemeyle birlikte artık Android 16 uygulamaları, yeni animasyonlar ve sistem genelinde hissedeceğiniz daha akıcı arayüz ile eskisinden daha dinamik hissettirecek.

Artık kilit ekranınızdaki yeni bir kısımdan bildirimlere daha kolay göz atabilecek ve kapatabileceksiniz. Ayrıca yeni dokunsal geri bildirim ile yaptığınız her eylem farklı hissettirecek.

Uygulamaları kapatmak veya ses seviyesini ayarlamak gibi diğer eylemler de birbirlerinden farklı tepkileri tetikleyecek. Google ayrıca kullanıcı ön plandaki uygulamalara ve menülere odaklanırken derinlik hissi yaratmak için arka plan bulanıklaştırma efektleri de ekliyor.

Android 16'nın Material 3 Expressive tasarımı, iPhone'larla özdeşleşen Dinamik Ada'ya benzer şekilde çalışacak yeni bir 'Canlı Güncellemeler' özelliği de içeriyor.

Canlı Güncellemeler, düzenli olarak kontrol edilmesi gereken uygulamaları açmadan onlarla doğrudan etkileşim kurmanızı sağlıyor. Örneğin Getir siparişinizin durumunu veya navigasyonu doğrudan Canlı Güncellemeler aracılığıyla takip edebileceksiniz.

Android 16 ne zaman gelecek?

Google, Android 16'nın Haziran'da Pixel serisi telefonlara, yaz aylarında ise Samsung telefonlara geleceğini açıkladı. Daha detaylı dağıtım penceresi ise henüz açıklanmış değil.

Material 3 Expressive, Android 16'dan sonra gelecek

Android 16'nın büyük Material 3 Expressive tasarımı bu yaz Android 16 ile birlikte kullanıma sunulmayacak. Haziran ayındaki Android 16 lansmanını takiben, Google'ın yeniden tasarlanmış uygulamalarına ilk erişim Pixel telefonlar ile sağlanacak. Yıl boyunca ise diğer Android telefonlara da güncellemeler gönderilmeye başlanacak.

Google, Gmail, Fitbit ve Google Fotoğraflar da dâhil olmak üzere Material 3 Expressive uygulamasını alacak birkaç uygulamayı şimdiden açıklamış durumda.