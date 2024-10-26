Android 16 ile birlikte iPhone'larda yer alan "Dinamik Ada" özelliği tüm Android kullanıcılarına sunulacak.

Android 15’in Pixel cihazlara sunulmasının ardından gözler Android 16 ile gelecek yeniliklere çevrildi. Bugün Android’in yeni sürümüne dair ortaya çıkan ilk detaylar, işletim sisteminin yeni sürümünde iPhone serisinde görmeye alışık olduğumuz bir özelliğe yer verildiğini gözler önüne seriyor.

Android 16'da yer alacak özellik, iPhone’un "Dinamik Ada" özelliğine benzer bir bildirim sistemi. Android Authority’den Mishaal Rahman, bu yeni özelliğin "Rich Ongoing Notifications" olarak adlandırıldığını belirtiyor. Bahsi geçen özellik, tıpkı iPhone serilerinde olduğu gibi durum çubuğunda kalıcı olarak yer alan ve genişleyen bir bildirim formatı sunacak. Özellikle spor skorları, medya oynatımı veya gelen mesajlar gibi sürekli bilgi gerektiren bildirimlerde kullanılacak.

Dinamik ada benzeri yeni özellik Android 16 ile geliyor

Apple'ın iPhone 14 Pro ile tanıttığı Dinamik Ada, bildirimleri ekranın üst kısmında genişleyip daralabilen bir çubuk şeklinde gösteriyordu. Bu sistem, kullanıcıların anlık bilgileri daha kolay bir şekilde görmesini sağlıyor ve görünüşe göre tam teşekküllü bir şekilde bu özellik Android 16'da kullanılacak.

Uygulamalar, belirli bir metin veya özel arka plan rengiyle bu yeni bildirim tarzını kullanabilecek. Örneğin bir uçuşun güncel varış saati veya bir paket teslimatının anlık durumu gibi bilgilere bu alan üzerinden ulaşılabilecek.

Android 16'yı kanlı canlı bir şekilde görmemize daha oldukça vakit var, bu nedenle şirketin bu konudaki planları bile değişkenlik gösterebilir ancak ortaya çıkan ilk görüntü, şimdiden Android kullanıcılarını heyecanlandırmaya yetecek cinsten.

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