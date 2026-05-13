Android 17 ile gelecek Pause Point isimli özellik, telefonunda sürekli kaydırarak zaman harcayan insanların çok işine yarayacak.

Günümüzün teknoloji çağının en büyük problemlerinden biri şüphesiz “doomscrolling” olarak da bilinen sürekli bomboş bir şekilde sosyal medyada videoları kaydırıp gezinmek. Öyle ki dünyanın her bir yanından insanlar her gün boş vakitlerinde saatlerce bunu yapıyor. Hatta bazen telefonunuzu başka bir amaçla alıp onun yerine 1-2 saat boyunca kaydırıyorsunuz, sonrasında ise telefonunuzu neden elinize aldığınızı bile unutuyorsunuz.

İşte bu tarz durumlar gerçekten kullanıcılar için endişe verici. Şimdi ise Google’dan bu konu hakkında bir hamle geldi. Teknoloji devi, dün gerçekleştirdiği Android etkinliğinde sürekli telefonunda kaydırarak zaman geçiren insanlar için bir “Pause Point” isimli yenilik tanıttı.

Yeni özellik, kaydırmanızı engelliyor, telefonunuzda yapmanız gerekenleri size hatırlatıyor

Bir dijital sağlık özelliği olarak nitelendirebileceğimiz “Pause Point” (Türkçe’ye Duraklama Noktası” olarak çevirebiliriz) özelliği, telefonunuzda geçirdiğiniz zamanı daha verimli hâle getirmenizi, uygulamaları daha bilinçli kullanmanızı ve sonsuz kaydırma gibi alışkanlıklarınızı azaltmanıza yardımcı oluyor.

Dikkatinizi dağıtan bir uygulamayı açtığınızda, Pause Point size "Neden buradayım?" diye sormanız için 10 saniyelik bir mola verdiriyor. Bu mola sırasında kısa bir nefes egzersizi yapabilir veya çok fazla zaman harcamamak için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca en sevdiğiniz fotoğraflara bakabilir veya sesli kitap gibi alternatif uygulama önerilerine geçebilirsiniz. Yani o uygulamadan dikkatinizi alarak asıl yapmanız gerekenlere odaklanmanızı sağlıyor.

Saatlerce TikTok, Reels kaydıran kullanıcıların gerçekten işine yarayabilecek, telefonlarında zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayabilecek bir özellik olduğunu belirtebiliriz. Pause Point yeni Android sürümü ile kullanıcılara sunulacak.