Google, Android 17 ile kullanıcılara sunulacak yeni güvenlik özelliklerini açıkladı. Bu özellikler, gerçekten kullanıcıyı koruyacak.

Dolandırıcılık vakalarının iyice artmasından dolayı telefonlarda güvenlik özellikleri artık çok büyük önem taşımaya başlamıştı. Neyse ki firmalardan bu konuda hamleler görüyorduk. Şimdi ise Google, Android telefonlara gelecek yeni güvenlik özelliklerini resmen bizlerle buluşturdu.

Şirketin 12 Mayıs akşamı gerçekleştirdiği Android etkinliğinde yaptığı açıklamalara göre Android cihazlara çok sayıda güvenlik özelliği gelecek. Böylece kullanıcıların dolandırıcılık gibi tehditlerden korunması sağlanacak.

Bankacılık dolandırıcılığı amaçlı telefon aramalarına karşı yeni korumalar

Dolandırıcılar sıkça para veya banka bilgileri çalmak için finans kuruluşlarını tehdit ediyor. Bu yüzden de sık sık sahte aramalar yapıldığını görüyoruz. Android, artık bankaların numaralarının onaylı olmasını gerektirecek. Bankanızdan veya finans kuruluşunuzdan gelmiş gibi görünen bir arama aldığınızda Android, gerçekten sizi arayıp aramadıklarını doğrulamak için onay isteyecek. Bunun için de bankaların uygulamasından yardım alacak. Eğer onay alınmazsa aramalar otomatik olarak sonlandırılacak, olası dolandırıcılıkların önüne geçilecek.

Canlı Tehdit Algılama, Chrome uygulama güvenliği ve Gelişmiş Koruma özelliklerinin geliştirilmesi

Canlı Tehdit Algılama, cihaz içi yapay zekâyı kullanarak uygulama davranışlarını analiz eden ve bir uygulama şüpheli davranmaya başladığında sizi uyaran gerçek zamanlı bir güvenlik özelliğiydi. Şimdi ise geliştirileceği açıklandı. İlk olarak potansiyel olarak zararlı olabilecek şüpheli davranışlar hakkında yeni uyarılar eklenecek. Bu, bir uygulamanın mesajı başka bir numaraya ilettiği SMS yönlendirmesini ve bir uygulamanın erişilebilirlik iznini kullanarak ekranda sürekli olarak algılanamayan içerik görüntülediği ve sizi istenmeyen bir eyleme yönlendirmek için kullanılabileceği erişilebilirlik katmanını kapsayacak.

Dinamik sinyal izleme ile, uygulama sistem etkileşimlerini bilinen şüpheli kalıplar açısından gerçek zamanlı olarak izleyerek kötüye kullanım davranışlarının tespit edileceği ifade edilmiş. Böylece simgesini değiştirme veya gizleme gibi davranışlarda bulunan ve ardından arka plandan başlatılan veya erişilebilirlik izinlerini kötüye kullanan uygulamalar hakkında kullanıcılar uyarılabilecek.Dinamik sinyal izleme, Android 17 cihazlarda etkinleştirilecek yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacak.

Chrome tarafında ise indirme sırasında ek bir koruma katmanı ekleyerek uygulama güvenliği artırılıyor. Güvenli Tarama özelliğini etkinleştirdiyseniz ve bir uygulama indirmek istiyorsanız, APK dosyası bilinen kötü amaçlı yazılımlara karşı değerlendirilecek ve bir sorun yaşanırsa indirme durdurulacak.

Hırsızlıklara karşı daha güçlü koruma

Android 17'de Find Hub'ın "Kayıp Olarak İşaretle" işlevi, normal cihaz parolası veya PIN'ine ek olarak biyometrik kimlik doğrulama ile telefonu kilitleme özelliğiyle geliştiriliyor. Bu, parolanızı veya PIN'inizi ele geçirmiş olabilecek hırsızların, telefonunuzu kayıp olarak işaretlediğinizde cihaz izlemeyi kapatamayacakları veya telefonunuza tekrar erişemeyecekleri anlamına geliyor. "Kayıp Olarak İşaretle" özelliğini etkinleştirmek aynı zamanda hızlı ayarları gizleme ve yeni Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını devre dışı bırakma gibi ek korumaları da etkinleştiriyor.

Gizliliğe yönelik yeni özellikler

Android 17, kullanıcılara konum paylaşımı üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için bir uygulama açıkken belirli görevler için hassas konumlarını geçici olarak paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir konum düğmesi sunacak.Bu, yakındaki bir kafeyi bulmak gibi hızlı işlemler için çok yararlı olabilir. Verilerin yalnızca aktif kullanım sırasında paylaşılmasını sağlayarak gereksiz izlemeyi ortadan kaldıracak ve ayrıca konum bilgilerinizin tam kontrolünü elinizde tutmanızı sağlayacak.

Ayrıca, bir uygulamanın konumunuzu ne zaman kullandığını daha net bir şekilde görebilmeniz için konum erişim şeffaflığı da artırılacak. Kamera ve mikrofon göstergelerine benzer şekilde, bu güncellenmiş konum göstergesi konumunuza erişildiğinde ekranınızın üst kısmında görünecek.

Android işletim sistemi doğrulama

Google'ın aktardığına göre kötü niyetli kişiler tarafından çıkarılan, resmî olmayan, değiştirilmiş işletim sistemi sürümleri son zamanlarda ciddi oranda artış gösterdi. Bu kötü amaçlı sürümler, resmi işletim sistemini taklit ederek sizi kandırmak ve cihazınızın bütünlüğünü gizlice tehlikeye atmak için oluşturuluyor. Google da bundan kullanıcıyı korumak için Android işletim sistemi doğrulama özelliği getirmiş. Bu özellik, resmî bir sürüme sahip olduğunuzu doğrulamanızı sağlayacak. İlk olarak Pixel cihazlarda kullanıma sunulacağını belirtelim.