Android Cihazlarda Planlı Mesaj Gönderimi Nasıl Yapılır?

Göndereceğiniz SMS'leri önceden planlamanıza çoğu zaman gerek olmasa da ihtiyacınız olduğunuzda böyle bir özelliğe sahip olmak hoş olabilir. Gelin "zaman ayarlı SMS" nasıl atılıyormuş birlikte bakalım.

Mesajlaşmanın operatörlerden çıkıp internet kullanan uygulamalar vasıtasıyla gerçekleşmeye başladığından beri, SMS kullanmayı unuttuk desek yanlış olmaz. Ancak bu demek değil ki kimse SMS kullanmıyor. İnternetinizin olmayacağı fakat birine mesaj atmanızın elzem olduğu zamanlar için mesaj planlamak istiyorsanız bu adımları izleyebilirsiniz. Samsung ve diğer birkaç üretici bu özelliği doğrudan sunsa da saf Android kullanıyorsanız farklı yöntemlere başvurmanız gerekiyor.

Samsung telefonlarda mesaj planlayın

Eğer Samsung bir telefonununuz varsa bu işlem sizin için oldukça kolay. Cihazınızın "Mesajlar" uygulamasına girip yazmak istediğiniz mesajı yazdıktan sonra sağ üstteki üç noktaya tıklayıp mesajınızı planlayabilirsiniz. Tarih ve saati seçtikten sonra, mesajınızın belirlediğiniz zamanda alıcıya ulaşacaktır.

Pulse uygulamasını kullanın

Yazının başında da dediğimiz gibi, her telefon bu özelliği maalesef sunmuyor. Ancak basit bir uygulama olan Pulse ile mesajınızı planlayabilirsiniz. Telefonunuzun içindeki standart mesaj uygulamasının da yerine geçebilen uygulamada aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli;

Turuncu "+" butonuna basıp mesajı göndermek istediğiniz kişiyi seçin. Açılan pencerenin sağ üst köşesinde bulunan üç noktayı seçip "Mesaj Planla"ya dokunun. Tarih ve saat seçin. Mesajınızı yazıp gönderin.

Alarm ya da hatırlatıcı kurun

Bu yöntem biraz daha "son çare". Eğer telefonunuzda böyle bir özellik yoksa ve başka bir uygulama da indirmek istemiyorsanız, kendiniz için alarm ya da hatırlatıcı kurmanız sorunu ortadan kaldıracaktır. İstediğiniz zamanı ayarladıktan sonra, tarih geldiğinde telefon size hatırlatacak ve SMS'inizi göndermeyi unutmayacaksınız.