Android Recovery Mod Ne İşe Yarar? Recovery Menüsü Kullanımı

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız cihazda yaşanan pek çok farklı sorundan kurtulmak için Recovery Mode adı verilen bir kurtarma modu olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Android cihazların kurtarma modu olan Recovery Mode nedir, ne işe yarar, bu modda karşınıza çıkan seçenekler nelerdir gelin yakından bakalım.

Android işletim sistemi, sorun çıkarmaya en müsait sistemlerden biri olmasına rağmen yine bu tür sorunları çözmek için en geniş çözüm yöntemlerini sunan sistemdir. Sistem kapsamında uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerinin yanı sıra Android cihazlarda bir de Recovery Mode adı verilen kurtarma modu vardır. Android Recovery Mode sayesinde pek çok farklı sorunu hızla ortadan kaldıracak çözümler bulabilirsiniz.

Genel bir yöntemi olsa bile Recovery Mode açmak için Android cihazınızın marka ve modeline göre değişiklik gösteren bir giriş yöntemi olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi Android başlığı altında genellesek bile her bir Android cihazın kendine has özellikleri vardır. Yine de Android kurtarma modu, hepsinde bulunmaktadır. Gelin Android Recovery Mode nedir, ne işe yarar, menüdeki seçenekler nelerdir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Android Recovery Mode nedir?

Android Recovery Mode, Türkçesi ile Android kurtarma modu; Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda bulunan ve sistem işlevleri dışında birçok farklı özellik sunan bir moddur. Bu modu açtıktan sonra kullanıcıların karşısına pek çok farklı düzenleme seçeneği çıkacak. Bazıları tanıdık olan bu seçenekler üzerinden işlem yaparken son derece dikkatli olmanız tavsiye ediliyor.

Android Recovery Mode ne işe yarar?

Android Recovery Mode’un temel amacı, sistem sorunlarını çözmektir. Sistem sorunlarını, sistem sınırları içinde çözemediğiniz durumlarda kurtarma moduna başvurursunuz. Cihazın kendi kendine açılıp kapanması, uygulamaların kendi kendine açılıp kapanması, bir uygulamanın bir türlü kapanmaması gibi sistem sorunları ancak Android Recovery Mode ile çözülebilir.

Harici bir depolama aygıtından önyükleme yapmak için, fastboot işlemi için, ADB güncellemesi yapmak için, çekirdek dosya ve klasörlere erişmek için, özel testler ve düzenlemeler yapmak için de Android Recovery Mode kullanılır. Kısacası Android cihazla ilgili ince ayarlar kurtarma modu üzerinden yapılır.

Android Recovery Mode’a nasıl girilir?

Adım #1: Android cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Android cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın. Adım #2: Güç ve Ses Açma düğmelerine aynı anda basın.

Güç ve Ses Açma düğmelerine aynı anda basın. Adım #3: Bir süre basılı tutun.

Bir süre basılı tutun. Adım #4: Marka logosunu gördüğünüz zaman basmayı bırakın.

Marka logosunu gördüğünüz zaman basmayı bırakın. Adım #5: Kurtarma menüsü açılmadan önce kısa bir süre Android maskotu görünecek.

Kurtarma menüsü açılmadan önce kısa bir süre Android maskotu görünecek. Adım #6: Android Recovery Mode açıldı.

Android Recovery Mode açıldı. Adım #7: Ses tuşları ile menü içinde hareket edebilirsiniz.

Ses tuşları ile menü içinde hareket edebilirsiniz. Adım #8: Güç tuşu ile menü içindeki seçenekleri açabilirsiniz.

Android Recovery Mode yani Android kurtarma modunu açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Pek çok yeni Android cihazda bu adımlar ile kurtarma modunu açabilirsiniz. Ancak cihazınızın model ve markasına göre bu yöntem değişebilir. Üretici firmanın internet sitesi üzerinden konu hakkında en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.

Android Recovery Mode’dan nasıl çıkılır?

Adım #1: Ses tuşlarını kullanarak Yeniden Başlat seçeneğini bulun.

Ses tuşlarını kullanarak Yeniden Başlat seçeneğini bulun. Adım #2: Güç tuşu ile seçeneği onaylayın.

Güç tuşu ile seçeneği onaylayın. Adım #3: Cihazınız yeniden başlatılacak.

Cihazınız yeniden başlatılacak. Adım #4: Cihazınız normal modda açıldı.

Android Recovery Mode’dan çıkmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Tıpkı giriş işlemi gibi çıkış işlemi de cihazınızın marka ve modeline göre farklı adımlardan oluşabilir. Ancak temel mantık aynıdır, cihazı yeniden başlatmak. Bu nedenle adımlar ve adımlarda geçen başlıklar farklı bile olsa cihazı yeniden başlatarak kurtarma modundan çıkabilirsiniz.

Android Recovery Mode menüsünde neler var, anlamları ne?

Reboot system now ile cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Wipe cache partition ile cihazın önbelleğini silebilirsiniz.

Wipe data/factory reset ile cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Reboot to bootloader ile cihazın önyükleyici menüsünü açabilirsiniz.

Enter fastboot ile Pixel cihazlarda fastboot işlemi yapabilirsiniz.

Apply update from ADB ile ADB güncellemesi yapabilirsiniz.

Apply update from SD card ile SD kart üzerinden yazılım yüklemesi yapabilirsiniz.

Mount /system ile çekirdek dosya ve klasörlere erişebilirsiniz.

View recovery logs ile kurtarma modunda yapılmış işlemleri görüntüleyebilirsiniz.

Run graphics test ile GPU testi yapabilirsiniz.

Run locale test ile dil çeviri testi yapabilirsiniz.

Power off ile cihazı kapatabilirsiniz.

Repair apps ile Samsung telefonlarda uygulama optimizasyonu yapabilirsiniz.

Android cihazınızda yaşadığınız sorunları çözmek için kullanabileceğiniz Android Recovery Mode nedir, ne işe yarar, nasıl giriş yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve kurtarma modu menüsünde karşınıza çıkan seçeneklerden bahsettik. Basit gibi görünse bile Android kurtarma modunda yaptığınız işlemlerde son derece dikkatli olmanız öneriliyor.