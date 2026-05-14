Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 6 Pro’da maliyetleri yükselteceği iddia edildi. Bu da telefonlara zam gelebileceği anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, günümüzde piyasaya sürülen birçok Android telefona güç veriyordu. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise firmanın bir sonraki amiral gemisi çipiyle ilgili moral bozucu ihtimallerle karşılaşabileceğimizi gösterdi.

İddialara göre Qualcomm’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ismini alacak işlemci, çok gelişmiş performansla gelecek. Ancak işlemcinin telefon fiyatlarını uçurabileceği de söyleniyor.

Amiral gemisi Android telefonların fiyatları ciddi anlamda yükselebilir

Sızıntıya göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modeli akıllı telefon üreticilerine çip başına 300 dolardan fazla mâl olabilir. Bu da onun Qualcomm’un bugüne kadarki en pahalı mobil işlemcisi olacağı anlamına geliyor. Maliyeti artması, tahmin edebileceğiniz gibi telefonlarda zam demek. Öyle ki bu sene sonu ve seneye çıkacak üst düzey amiral gemisi Android telefonlar ciddi zamlar görebilir.

Bu iddia, Qualcomm’un son birkaç yılda çıkardığı üst düzey işlemcilerin fiyatlarında yaptığı istikrarlı zamlara göre belirlenmiş. Öyle ki 8 Gen 1’den geçen yılki 8 Elite Gen 5’e kadar hepsinde fiyat artışları var. 8 Elite Gen 5’te maliyet 240-280 dolardı. 8 Elite Gen 6 Pro’da ise 300 dolar üstüne çıkabilir. Tabii ki şimdilik bir iddia. Henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Beklenen özelliklerinden de kısaca bahsedelim. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcinin TSMC’nin 2 nm sürecinden geçerek üretilmesi bekleniyor. Daha hızlı Adreno 850 GPU, daha büyük önbellek boyutu, geniş bellek bant genişliği, LPDDR6 RAM desteği gibi özellikler göreceğiz. Pro’ya ek olarak biraz daha alt seviyede olan normal 8 Elite Gen 6 da gelecek.