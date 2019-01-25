Google, Oracle ile olan ve yazılım arayüzlerinin serbestçe kullanılması konusundaki davasını Yüksek Mahkeme'ye götürdü.

Google'ın Oracle'la uzun zamandır devam eden yazılım arayüzü konusundaki davası Yüksek Mahkeme'ye taşınıyor. Google ise bu hususta bizleri bilgilendiren bir blog yazısı yayınladı. Yazı metninin özeti ise şu şekilde:

"Bugün ABD Yüksek Mahkemesinden, yazılım arayüzlerinin kullanımı konusundaki Oracle ile olan uzun süreli telif hakkı anlaşmazlığımızı gözden geçirmesini istedik. Sonuç, bilgisayar endüstrisindeki inovasyon üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olacaktır."

"Standartlaştırılmış yazılım arabirimleri, yazılım geliştirmede yeniliği yönlendirmiştir. Bilgisayar programlarının birbirleriyle etkileşime girmesini sağlamış ve geliştiricilerin farklı platformlar için teknolojiler oluşturmasını kolaylaştırmıştır. Yargıtay bu konuda bir şey yapmazsa, gelecekte endüstri, yazılım arayüzlerinin kullanılmasının telif hakkına girdiğini öğrendiğinde zorlanacaktır."

"Akıllı telefon uygulamalarının çok sık olduğu bu günlerde, bir zamanlar geliştiricilerin farklı platformlar için uygulama yapmasının ne kadar zor olduğunu unutuyoruz. 2008 yılında açık kaynak projemiz olan Android'i yayınladığımızda her şey çok daha kolaylaştı ve yazılımcılar eskisi kadar uğraşmamaya başladı."

"Biz Android'i, Bilgisayar endüstrisinde kabul görmüş yazılım arayüzlerini yeniden kullanma düşüncesiyle ortaya çıkardık. Control+P gibi kısayolların mobil sürümünü getirdik. Android, milyonlarca Java programcısının becerilerini kullanmalarına izin veren yeni ve dönüşebilir bir platform haline geldi. İlk başlarda Java topluluğu bunu benimsemiş olsa da, Oracle 2010 yılında Java'yı satın aldığında işler değişti."

"Satın almadan sonra bize yazılım arayüzlerini kullanma konusunda dava açan Oracle, kâr etmek adına oyun başladıktan sonra kuralları değiştirmeye çalıştı. Oracle, davasında yazılım arayüzlerinin kontrol hakkına sahip olduğunu belirtirken böylece yazılım geliştirmenin yapı taşlarını kilitlemeye çalışıyor."

"Bir mahkeme, başlangıçta bu davadaki yazılım arayüzlerinin telife girmediğini söylemiş ancak sonuçta reddedilmişti. Ardından jüri oybirliğiyle, arayüzleri kullanmamızın yasal olarak adil bir kullanım olduğuna karar vermiş ancak bu karar da aynı şekilde reddedilmişti. Yüksek Mahkeme bu iki sonucu da değiştirmezse, bu yazılımcıların ezelden beri gelen mevcut arayüzleri serbestçe kullanmasının sonu olacak. "

"Yazılımcıların her gün kullandığımız uygulamaları geliştirme yeteneklerini destekliyoruz ve Yüksek Mahkeme'nin bu davaya hak ettiği ciddiyetini ve dikkatini vermesini umuyoruz."

Yazılımların olabildiğince herkesin erişimine açık olması, yazılımcılığın öğrenilmesinde büyük katkı sağlayan etmenlerden bir tanesi. Yeni insanlar sektöre adım attıkça tarayabilecekleri daha fazla kaynağın olması, daha iyi kodlarla sonuçlanırken on kullanıcının da faydasına oluyor. Oracle'ın bu isteğinin arkasında tam olarak ne yatıyor bilmiyoruz ancak Google bu konuda haklı gibi görünüyor.