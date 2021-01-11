Android ve iOS karşılaştırmalarında, Android tarafına yıllardır eksi yazan bir nokta var: yazılım güncellemeleri. Birçok akıllı telefon üreticisi, giriş segmentinde yer alan cihazlarına yazılım güncellemeleri konusunda oldukça cimri davranıyor. Peki, bu sorun nasıl çözülebilir?

Android ve iOS karşılaştırmalarında Android tutkunlarının kafasını öne eğmesine sebep bir olan bir konu var: işletim sistemi yazılım güncellemeleri. Özellikle giriş segmetinde yer alan birçok Android cihaz, ya hiç yazılım güncellemesi alamıyor ya da sadece bir tane büyük yazılım güncellemesi alabiliyor.

Örneğin Motorola'nın Moto G Play, Moto G Power, Moto G Stylus gibi giriş segmentinde yer alan cihazları, kutusundan Android 10 ile birlikte çıkıyor. Motorla, bu cihazların sadece bir büyük yazılım güncellemesi alacağını ve onunla birlikte Android 11'e yükseltileceğini söyledi.

Android'in güncelleme tarafında geri kalmasının sebebi şirketler mi Google mı?

Akıllı telefon üreticileri, amiral gemisi cihazlarına yazılım güncellemesi gönderme konusunda daha bonkör davranırken giriş segmenti cihazlara cimri davranıyor. Bu noktada bütçesine göre telefon alabilen kullanıcı, sorumlu tutulacak en son taraf. Peki, güncelleme konusundaki eksikliğin sorumlusu şirketler mi yoksa Google mı olmalı?

Android Central'dan Joe Maring, giriş segmentindeki cihazlara yazılım güncellemesi konusunda cimri davranılması konusunda şirketlerin hesap vermesi gerektiğini söylüyor. Maring'e göre üreticilerin ne böyle bir isteği ne de niyeti bulunuyor ve bu noktada oklar Google'ı gösteriyor.

Maring'e göre telefonu hangi şirketten almış olursanız olun, kullanılan yazılım Google'a ait ve bundan sorumlu olması gereken de Google. Teknoloji devi, isterse akıllı telefon üreticilerinin bu politikasına bir dur diyebilir ve bunu, şirketlere belli bir yazılım destek süresini zorunlu tutarak yapabilir.

Maring'e göre Google, telefonlarında Android kullanmak isteyen şirketlere, çıkacak olan telefonların en güncel Android sürümüyle çıkması ve en az 2 sene yazılım desteği sunması gibi şartlar getirerek bu sorunu çözebilir. Peki, siz Joe Maring'e katılıyor musunuz? Sizce Google böyle bir hamle yapmalı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.