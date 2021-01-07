Lenovo'nun CES 2021'de paylaştığı yeni ürünlerden biri de Tab P11 oldu. Chromebook 2'si 1 arada cihazın Android versiyonu olan cihazda 5G desteği de olacak.

Geçtiğimiz yıl, Lenovo ve Chromebook için hiç de fena olmamıştı. Chromebook Duet seride bugüne kadar sunulmuş olan en iyi seçeneklerden biri olarak göze çarpıyordu. Lenovo şimdi de Tab P11'i gösterecek.

Tab P11 teknik olarak Duet ile aynı tasarım fikirlerini kullanıyor. Aradaki tek fark ise bu cihazın Chrome OS işletim sisteminin yerine Android'i tercih etmiş olması. Ayrıca bu cihazlar görece daha eğlence odaklı olacak.

Bu ay içinde piyasada olacak

Fiyatı 230 dolar olarak açıklanan cihazın fiyatı tabii ki ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek olsa da bu ne beklememiz gerektiğine dair bizlere bir fikir veriyor. 11 inçlik tablet genel olarak eğlence ağırlıklı olacak olsa da manyetik olarak tablete takılabilen bir de klavye opsiyonu bulunacak.

Dokunmatik ekranın çözünürlüğü 2000x1200 piksel olacak. Ekranın parlaklığı ise 400 niti bulabilecek. Tablete gücünü verecek olan işlemci ise Qualcomm'un Snapdragon 663 mobil platformu olacak. Ayrıca tablette LTE desteği de bulunacak.

Video görüşmeleri için 8 MP kamerası olacak olan tabletin bir de arka planı bulanıklaştıran gizlilik özelliği olacak. Böylece kullanıcıların Zoom görüşmeleri gibi durumlarda da gizliliklerini koruyabilmelerini sağlayacak.

Lenovo 2021'e hızlı başladı

Aslında CES 2020'de Lenovo Yoga 5G gibi modelleri de tanıtmıştı. O model, Qualcomm Snapdragon 8cx 5G platformuna sahipti. Böylece firma ilk defa Snapdragon kullanan bir bilgisayarı piyasaya sürmüştü.

Lenovo bugün peş peşe farklı bilgisayarlar ve cihazlar için tanıtım yaptı. Bunlardan biri dönebilen 27 inçlik ekrana sahip Yoga AIO 7 oldu. Ayrıca yeni IdeaPad 5 Pro modelleri de bugün tanıtılanlar arasında yer almıştı. Bakalım firma bugün açıkladıkları ürünlerle istediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi?