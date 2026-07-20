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Android Kullanıcıları Dikkat: Cihaz Yedeklemelerine Büyük Değişiklik Geliyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, Android cihaz yedeklemelerinin yakında Google Hesabı depolama kotasından düşmeye başlayacağını bildirmeye başladı.

Android Kullanıcıları Dikkat: Cihaz Yedeklemelerine Büyük Değişiklik Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, Android kullanıcılarının canını sıkabilecek yeni bir depolama politikası değişikliği için resmi olarak düğmeye bastı. . Şirket, Android kullanıcılarına gönderdiği e-postalarla, cihaz yedekleme verilerinin yakında Google Hesabı depolama limitine dahil edileceğini duyurdu.

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Gönderilen mesajda kullanıcılara bu değişikliğe hazırlanmaları için 45 günlük bir süre tanınacağı ifade edildi. Google hesapları standart olarak kullanıcılara ücretsiz bir depolama alanı sunuyor ve bu alan Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar arasında paylaştırılıyor. Şimdiye kadar Android telefonların temel sistem yedekleri bu kotanın dışında tutuluyordu.

İçerikten Görseller

Android Kullanıcıları Dikkat: Cihaz Yedeklemelerine Büyük Değişiklik Geliyor!
backupiç

Kota dolduğunda yedekleme duracak ancak paniğe gerek yok

backupiç

Google, kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme mesajında net bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu politika değişikliğinin ardından hesabınızın depolama limiti aşılırsa, otomatik Android yedeklemeleri duraklatılacak. Kullanıcılar ya hesaplarında yer açmak ya da ücretli bir Google One depolama planına geçiş yapmak zorunda kalacaklar.

Burada paniğe gerek olmadığının altını çizmek gerekiyor. Şirketin daha önce paylaştığı genel veriler, ortalama yedekleme boyutunun 40 MB civarında olduğunu göstermişti. Dolayısıyla, depolama alanınız halihazırda tamamen sınırda değilse, bu değişiklik çoğu kullanıcı için görmezden gelinebilir olacak.

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