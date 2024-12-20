Android kullanıcıları, WhatsApp'ın yeni beta güncellemesiyle video hızını ayarlayabilecek. iOS'ta var olan bu özellik şimdi Android'e geliyor.

Android WhatsApp kullanıcıları, yakında iOS kullanıcılarının bir süredir sahip olduğu video oynatma hızlarını ayarlama özelliğine kavuşacak.

WhatsApp, kullanıcı kitlesi için sürekli olarak yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında iOS kullanıcılarına üç farklı video oynatma hızı eklenmişti. Şimdi ise bu özelliği Android kullanıcılarına sunulacak.

Üç farklı video oynatma hızı geliyor

Google Play Store'da sunulan en son WhatsApp beta güncellemesi (sürüm 2.24.26.20) ile Android kullanıcıları için video oynatma hızını ayarlama özelliği test edilmeye başlandı. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, video ilerleme çubuğunun yanındaki oynatma hızı kontrolü sayesinde, kullanıcıların videoları izlerken hızı kolayca ayarlamalarına imkan tanıyor olacak. Kullanıcılar, normal, 1.5x ve 2.0x olmak üzere üç farklı hız seçeneği ile videoları istedikleri hızda izleyebilecekler.

Bu yeni özellik özellikle eğitim videoları izlerken, yeni bir dil öğrenirken veya videoları hızlıca gözden geçirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olacak. iOS uygulamasında bulunan bu özelliğin, Android için de kararlı sürüme geçmesi an meselesi.