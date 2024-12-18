WhatsApp, durum güncellemelerine önemli bir yenilik getirecek. Artık durumlarda grup sohbetlerinden de bahsedebileceksiniz. Böylece tek bir etiket ile herkese bildirim göndermek mümkün olacak.

WhatsApp, sürekli olarak kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler deniyor. Bunların hepsi geniş çapta kullanıma sunulacak kadar ilerlemese de biz beta testleri sayesinde neler gelebileceğini görebiliyoruz. Şimdi ortaya çıkan özellik de bunlardan biri.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında keşfedilen özellik, WhatsApp durumlarıyla ilgili. Yakında durumlarda gruplardan da bahsetmek mümkün olacak.

Herkese bildirim gidecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere bir kullanıcı, durum paylaşımı yaptığında grup sohbetlerinden bahsetme imkânına sahip olacak.

Yeni özelliğin yararlı olacağını söylememiz mümkün. Sonuçta kullanıcıları büyük uğraştan kurtarıyor. O gruptaki kişileri tek tek etiketlemektense grup olarak tek bir bahsetme yapabileceksiniz. Gruplardan bahsedildiğinde her bir üyeye bildirim gidecek. Grupta isteyen üyeler, bahsedildiği durumu kendi kişileriyle de paylaşma imkânına sahip olacak.

Ancak bazı sınırlamalar olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bahsedilecek grubun 32 kişiden fazla üyeye sahip olmaması bunlardan biri. Ayrıca her durum güncellemesinde maksimum 5 gruptan bahsetmek mümkün olacak.

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WhatsApp’ın yeni özelliği, şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceği belli değil ancak testlerin iyice büyümesi, çok da uzak bir tarihte olmayacağını gösteriyor.