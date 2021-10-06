Ülkemizde giderek yaygınlaşan ve her geçen gün daha çok kişiye ulaşan elektrikli scooter'lara Ankara'da yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre şehirde 15 yaşından küçük olanlar bu araçları kullanamayacak. Ayrıca hız konusunda da yeni düzenlemeler bulunuyor.

Ülkemizdeki girişimlerin en dikkat çekenlerinden olan Martı, insanlara oldukça cüzi bir miktara ulaşım hizmeti sunuyor ve bunu, kullanıma sunulduğu illerde genelde her köşede görebileceğiniz elektrikli scooter’larla gerçekleştiriyor. Hem çevreci doğası hem de kullanım kolaylığı sayesinde Martı, ülkemizde oldukça seviliyor.

Ankara’da da geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Martı, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) elektrikli scooter kullanımına yönelik aldığı kararlarla karşımızda. 8 ilçede oldukça fazla sayıda aracı kullanıma sunacak olan UKOME, araçların kullanımına ilişkin detayları da paylaştı.

Hangi ilçeye ne kadar scooter gelecek?

Söz konusu 8 ilçeye dağıtılacak olan elektrikli scooter’ların 2 hafta içinde kullanımına başlanabileceği belirtildi. O ilçeler ve alacakları scooter sayısı ise şu şekilde:

Altındağ : 332

: 332 Çankaya : 1540

: 1540 Etimesgut : 396

: 396 Gölbaşı : 47

: 47 Keçiören : 1082

: 1082 Mamak : 646

: 646 Sincan : 283

: 283 Yenimahalle: 843

İlçelere göre dağılımı bu şekilde olmak üzere toplamda 5 bin 169 elektrikli scooter kullanıma sunulacak.

Düzenlemeyle gelen kullanım ayrıntıları:

Söz konusu scooter’ların kullanımı konusunda yaş ve azami hıza ilişkin birtakım kısıtlamalar bulunuyor. Onlar da şu şekilde:

Scooterları, 15 yaşından küçükler kullanamayacak

kullanamayacak Azami hız 20 kilometre olacak

olacak Araçlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin izin verdiği alanlara park edilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin izin verdiği alanlara park edilebilecek. Elektrikli scooterlar otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında ve kaldırımlarda da kullanılamayacak.

üzerinde olan karayollarında ve kaldırımlarda da kullanılamayacak. İşleticiler, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara ‘ ferdi kaza ’ ve ‘ 3’üncü şahıs kaza sigortası ’ yaptıracak.

’ ve ‘ ’ yaptıracak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi de zorunlu olacak.

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