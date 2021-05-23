Antarktika'da Dünyanın En Büyük Buzdağı Koptu

Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz günlerde Antarktika'dan büyük bir buz parçasının koptuğunu açıkladı. Kopan parça, büyüklüğü sebebiyle şu an dünyanın en büyük buzdağı olmuş durumda.

Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan, New York City'nin 4 katı büyüklüğünde devasa bir parça koptu. Kopan parça, 4 bin 320 kilometrekarelik büyüklüğüyle, dünyanın en büyük buzdağı oldu. A-76 olarak adlandırılan buzdağı, şu an Weddell Denizi'nde yüzüyor.

Buzdağının kırılma ve bağlı olduğu Ronne Buz Sahanlığı'ndan ayrılma anları Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Sentinel-1 uydusuyla görüntülendi. İlk olarak 13 Mayıs tarihinde çatlayarak sahanlıktan ayrılmaya başlayan buzdağı, ardından Weddell Denizi'ne doğru hareket etmeye başladı.

Geçmişte daha büyük buzdağları da olmuştu:

Buz parçalarının dahil oldukları buz sahanlıklarından ayrılarak yüzmeye başlaması aslında sık karşılaşılan bir durum. Öyle ki, geçmişte A-76'dan çok daha büyük buzdağları bile oluştu. Fakat uzmanlar, gezegenimizde yaşanan iklim değişikliğinin bu kopmaları hızlandırabildiğini ve sayısının artmasına sebep olabldiğini ifade ediyor.

A-76 Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopup bu unvanı eline almadan önce dünyanın en büyük buzdağı A-23A isimli buzdağıydı. A-23A da tıpkı A-76 gibi şu sıralar Weddell Denizi'nde yüzüyor.

Geçmişten bugüne kayıtlı ve ölçüleri bilinen en büyük buzdağı ise yaklaşık 21 yıl önce yine Antarktika'da Ross Buz Sahanlığı'ndan kopan B-15 adlı buzdağı. B-15'in büyüklüğü, A-76'nın yaklaşık üç katıydı ve şimdiye kadar o ölçeklerde başka bir buzdağı görüntülenmedi.

Buzdağlarının böyle A-76 ya da B-15 şeklinde isimlendirilmesi ise buzdağlarının görüntülendikleri bölge ve o bölgede görülen kaçıncı buzdağı olduklarına göre değişiyor. Antarktika'yı A, B, C, D olmak üzere dört parçaya ayıran bilim insanları, her çeyrekte yaptıkları gözlemleri buna göre isimlendiriyorlar.