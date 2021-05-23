Antarktika'da Dünyanın En Büyük Buzdağı Koptu

Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan, New York City'nin 4 katı büyüklüğünde devasa bir parça koptu. Kopan parça, 4 bin 320 kilometrekarelik büyüklüğüyle, dünyanın en büyük buzdağı oldu. A-76 olarak adlandırılan buzdağı, şu an Weddell Denizi'nde yüzüyor.
Buzdağının kırılma ve bağlı olduğu Ronne Buz Sahanlığı'ndan ayrılma anları Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Sentinel-1 uydusuyla görüntülendi. İlk olarak 13 Mayıs tarihinde çatlayarak sahanlıktan ayrılmaya başlayan buzdağı, ardından Weddell Denizi'ne doğru hareket etmeye başladı.
Geçmişte daha büyük buzdağları da olmuştu:
Buz parçalarının dahil oldukları buz sahanlıklarından ayrılarak yüzmeye başlaması aslında sık karşılaşılan bir durum. Öyle ki, geçmişte A-76'dan çok daha büyük buzdağları bile oluştu. Fakat uzmanlar, gezegenimizde yaşanan iklim değişikliğinin bu kopmaları hızlandırabildiğini ve sayısının artmasına sebep olabldiğini ifade ediyor.
A-76 Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopup bu unvanı eline almadan önce dünyanın en büyük buzdağı A-23A isimli buzdağıydı. A-23A da tıpkı A-76 gibi şu sıralar Weddell Denizi'nde yüzüyor.
Geçmişten bugüne kayıtlı ve ölçüleri bilinen en büyük buzdağı ise yaklaşık 21 yıl önce yine Antarktika'da Ross Buz Sahanlığı'ndan kopan B-15 adlı buzdağı. B-15'in büyüklüğü, A-76'nın yaklaşık üç katıydı ve şimdiye kadar o ölçeklerde başka bir buzdağı görüntülenmedi.
Buzdağlarının böyle A-76 ya da B-15 şeklinde isimlendirilmesi ise buzdağlarının görüntülendikleri bölge ve o bölgede görülen kaçıncı buzdağı olduklarına göre değişiyor. Antarktika'yı A, B, C, D olmak üzere dört parçaya ayıran bilim insanları, her çeyrekte yaptıkları gözlemleri buna göre isimlendiriyorlar.