NASA, Ay'a Göndereceği VIPER'a Dair Açıklamalarda Bulundu

NASA, 2023 yılında VIPER adlı aracıyla gerçekleştireceği Ay görevine dair detaylı açıklamalarda bulundu. 2019 yılında duyurulan görevde geleceğin insan kaşiflerinin elde edebileceği kaynakların aranacağı duyuruldu. Tasarım ve işlevine dair yeni bilgiler elde ettiğimiz VIPER, Ay’ın karanlık Güney Kutbu’nda başlıca su arayacak.

2019 yılında Ay’a göndereceği araçla ilgili planlarını ilk kez açıklayan NASA, göreve dair yeni detayları kamuoyunun bilgisine sundu. İzci aracı VIPER’ın tasarımı ve görevi hakkında bilgi veren NASA, Ay’ın görece daha az bilgi sahibi olduğumuz kısımlarında su arayacak.

Ay’ın gölgede kalan ve dolayısıyla aşırı soğuk olan Güney Kutbu’nu araştıracak olan VIPER, su başta olmak üzere gelecekteki insan kaşiflerin yolunu açacak kaynaklar arayacak. Araç, şu anki planlara göre 2023’te Ay’a gönderilecek.

VIPER, tam teçhizatla Ay’ın karanlık kısmını keşfedecek:

Ay’ın Güney Kutbu, çoğunlukla hiç güneş ışığı almayan bölgelerden oluşuyor. Bu bölgelerin sıcaklığı aşırı derecede düşük olduğundan dolayı VIPER’ın soğuğa hazırlıklı olması gerekiyor. Aracın aynı zamanda hem karanlık hem de aydınlıkta çevreyi algılayıp düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi gerekiyor. Bu yüzden VIPER’a birkaç adet far monte edilecek. Oldukça engebeli arazilerde dolaşması gereken aracın bu sorunsuz bir şekilde gezinmesi için özel tekerlekler ve süspansiyon sistemi de plana dahil edilecek.

VIPER, kutupta buz kitleleri arayacak:

VIPER, gözlem yapmak için dört farklı araç gereçe sahip olacak. Bunlardan biri darbeli matkap, diğer üçü ise spektrometreler olacak. 100 Dünya gününe denk gelen süre boyunca görevde olacak keşif aracı, ileri zamanlarda Ay’ı ziyaret edecek insanların kullanabileceği kaynakların izini sürecek.

NASA’nın Gezegen Bilimi Departmanı’ndan Lori Glaze’in açıklamalarına göre VIPER’ın elde edeceği potansiyel bulgular, 2024 tarihli Artemis görevinde astronotların elde edebileceği buz kütlelerini ortaya çıkaracak ve uzay araştırmalarında insansız araç görevlerinin insanlı görevlerle kurduğu işbirliğinin önemini ortaya koyacak.