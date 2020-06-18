Antarktika’da Bulunan Fosil, 68 Milyon Yıllık Yumurta Çıktı

2011 yılında Antarktika’da bulunan ve o tarihten beri Şili’de bir müzede saklanan bir fosilin gizemi, yeni bir çalışmayla ortaya çıkarıldı. Fosili inceleyen bilim insanları, fosilin tarih öncesi bir deniz sürüngenin yumuşak kabuklu yumurtası olduğunu belirlediler.

Şilili bilim insanları, 2011 yılında Antarktika’da yaptıkları çalışma sırasında futbol topu büyüklüğünde bir fosil bulmuşlardı. Buruşmuş büyük bir patates benzeri görüntüye sahip olan fosilin gizemi çözülemediği için bilim insanları, fosile “şey” adını vermişlerdi.

Futbol topu büyüklüğündeki fosilin gizemi, yapılan yeni bir analizle çözülmüş oldu. Yeni analiz, fosilin tarih öncesi bir deniz sürüngeninin yumuşak kabuklu yumurtası olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 68 milyon yaşında olan fosilin deniz canlılarının evrimi hakkında yeni bilgileri sunacağın düşünüyorlar.

Şimdiye kadar bulunmuş en büyük yumuşak kabuklu yumurta fosili

Fosil üzerinde çalışma yapan bilim insanlarından Texas Üniversitesi’nden Lucas Legendre, iyi korunmuş yumuşak kabuklu yumurta fosillerinin çok nadir bulunabildiğini açıkladı. Legendre, “Bu yeni yumurta, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük yumuşak kabuklu yumurta. Bu yumurtaların bu kadar büyük bir boyuta ulaşabileceğini bilmiyorduk ve devasa bir deniz sürüngeninin yumurtası olduğunu varsaydığımızda aynı zamanda bu hayvanların üreme stratejisi hakkında eşsiz bir ipucu olabilir” dedi.

2011 yılında Antarktika’da bulunan yumurta fosili, 28x18 cm büyüklüğüne sahip durumda. Yumurtayı bulan bilim insanları, büyüklüğü, görünüşü ve içinde kaynağını doğrulayacak bir iskelet bulunmaması nedeniyle yumurta hakkında bir hipotez geliştirememişti.

Yapılan yeni analiz fosilin bölümlerinin ortaya çıkarılmasını sağladı. Analiz sonuçları, yumurtanın yumuşak bir membrana benzer katmanlı bir yapıya ve yumuşak kabuklu olduğunu düşündüren çok daha ince sert bir dış katmana sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Analizi gerçekleştiren bilim insanları, yumurtanın bir dinozor yumurtası olmadığını düşünüyorlar. Bu teze, o dönemde Antarktika’da yaşayan dinozor türlerinin böyle büyük bir yumurta oluşturmak için fazla küçük olduğu bulgularından yola çıkıyor. Araştırmacılar, yumurtanın Antarktika bölgesinde tarih öncesinde yaşamış Mosasaurs olarak bilinen bir sürüngen grubunun yumurtası olduğunu düşünüyorlar.

Başka bir çalışma da yumuşak kabuklu dinozor yumurtalarının varlığına işaret ediyor

Nature ise yumuşak kabuklu yumurtalara sahip olan tek canlı türünün tarih öncesi sürüngenler olmadığını öne sürüyor. Makalenin yazarı olan bilim insanları, dinozorların da yumuşak kabuklu yumurtalar oluşturduğunu iddia ediyorlar.

Dinozorlar hakkında çalışma yapan bilim insanları, uzun bir süredir dinozorların sadece sert kabuklu yumurtalar sahip olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Moğolistan’daki bir grup fosil üzerinde yapılan çalışma bu varsayımın gözden geçirilmesine neden olabilir.

Moğolistan’da bir grup fosilleşmiş embriyonik Protoceratops dinozorunun keşfinde yer alan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden Mark Norell, neden sadece geç dönem dinozorların yumurtalarının bulunduğu sorusu üzerine bir tez oluşturdu. Norell’in bu soruya cevabı, erken dönem dinozorlarının yumuşak kabuklu yumurtalarının yok edilmiş olması şekilde oldu.

Norell ve meslektaşları, bu teoriyi test etmek için Moğolistan’da bulunan Protoceratops iskeletleri ve görünüşte yeni doğmuş iki Mussaurus’un fosillerindeki materyalleri analiz ettiler. Yapılan analiz sonucunda, dinozorların yumuşak yumurta kabuklarıyla çevrili olduğunu gösteren kimyasal imzalar bulundu.

Mark Norell ve ekibini çalışması, Antarktika’da bulunan yumuşak kabuklu yumurtanın bir deniz sürüngenine ait olduğu tezinin değiştirilmesini sağlayabilir. Bunun için yumurta fosili üzerinde yeni analizlerin yapılması gerekiyor. Ortaya çıkacak sonuçlar, dinozorlarla ilgili bilinenlerde de değişikliğe neden olabilir.