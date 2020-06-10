Her Dört Kişiden Üçü, Harici Antivirüs Yazılımı Kullanmıyor

Webtekno Telegram kanalında düzenlediğimiz bir anketle sizlere üçüncü parti antivürüs programı kullanıp kullanmadığınızı sorduk. Ankete yaklaşık 4 bin takipçimiz katıldı ve sonuçlar belli oldu.

Bir zamanlar dahili ve harici hafıza birimlerini virüslerden korumak için ayrı, internetten gelecek yazılımlar için ayrı antivirüs programları kullanırdık. Ancak artık bilgisayarlarımız çalıştıkları sürenin neredeyse tamamında internete bağlı durumda. Bu nedenle kullandığımız antivirüs yazılımları da oldukça form değiştirdi.

Diğer taraftan Windows ve MacOS işletim sistemleri içerisinde bulunan dahili antivirüs yazılımları da yaşanan değişimlere ayak uydurmaya başladı. Örneğin Windows 10’un içerisinde yer alan Windows Defender, çoğu bilgisayarda arka planda açık şekilde işlev görüyor. Hatta isteğe bağlı olarak kapatıldığında kullanıcıları sık sık uyarıyor. Dahili antivirüs önlemleri nedeniyle kullanıcılar harici, yani üçüncü parti antivirüslerden de uzaklaşmaya başladılar.

Webtekno Telegram kanalında düzenlediğimiz anketin sonuçlarına göre, her 4 kişiden 3’ü harici bir antivirüs yazılımı kullanmıyor:

4 bin Webtekno takipçisinin katıldığı anket sonuçlarına göre kullanıcıların %75’inde harici bir antivirüs yazılımı kullanmıyor. Kalan yüzde %25’i ise Windows Defender gibi dahili çözümlerin alternatifi olarak harici yazılımlar kullandığını belirtiyor.

Harici olarak antivirüs kullanmamak, dahili önlemlerin gözden kaçırdığı risklere açık hale getirebilir. Örneğin Windows Defender’da bir açık oluşursa, devreye girecek başka bir antivirüs yazılımı olmadığı için kullanıcılar risk altına girebilir. İşte tam da bu nedenle sizin için derlediğimiz ücretsiz antivirüs yazılımları listemize ulaşabilirsiniz.

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