Aralık Ayının En İyi Orta Segment Android Telefonları

AnTuTu, aralık ayına dair son verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalarla geçtiğimiz ayın en iyi orta segment Android telefonları belirlenmiş oldu. Paylaşılan listenin zirvesinde, MediaTek Dimensity 820 işlemcili Redmi 10X 5G yer alıyor. Bu cihaz, AnTuTu testlerinde 400 bin 742 puan aldı.

Her ne kadar tartışılıyor olsa da akıllı telefon almak isteyen tüketicilerin dikkat ettiği platformlardan bir tanesi olan AnTuTu, aralık ayının en iyi orta segment Android cihazlarını açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre aralık ayının en iyi orta segment telefonu, MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden güç alan Redmi 10X 5G oldu. Huawei'nin Kirin işlemcileriyle MediaTek'in Dimensity işlemcilerinin kıyasıya rekabet ettiği aralık ayında, Qualcomm'un Snapdragon ailesini ise pek göremedik.

Redmi 10X 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu, girdiği AnTuTu testlerinde 400 bin 742 puanla zirveye oturdu. Bu akıllı telefonun en sıkı rakibi ise Kirin 985 işlemcili Huawei Nova 7 Pro oldu. Yapılan testlerde 399 bin 883 puan alan telefon, Redmi 10X 5G'ye kıyasla çok az bir performans farkı sunuyor gibi görünüyor. Listenin üçüncü sırasında ise yine Kirin 985 işlemcili Nova 7 bulunuyor.

İşte aralık ayının en iyi orta segment Android telefonları

AnTuTu listesinin dördüncü sırasında, Redmi 10X Pro 5G modelinin varlığını görüyoruz. MediaTek Dimensity 820 işlemciden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuyla girdiği AnTuTu testlerinde, 398 bin 212 puan aldı. Listenin 5 ila 7. sıralarında Huawei'yi gördüğümüz liste, 8. sıraya ise ilk kez bir Qualcomm işlemcili telefon yerleştiriyor. Snapdragon 750G'den güç alan Redmi Note 9 Pro 5G, 348 bin 343 puanla listenin üst sıralarından hayli uzakta yer alıyor.

AnTuTu, 2020 yılının son ayı için yukarıdaki listeyi hazırlamış olsa da birkaç ay içerisinde bu sıralama tamamıyla değişecek gibi görünüyor. Bunun nedeni ise 7. nesil Snapdragon işlemcilerden güç alacak Redmi K40. Bu akıllı telefonun neler sunacağı henüz bilinmiyor ancak 775G ya da 777 gibi kodlara sahip işlemcilerle gelecek Redmi K40, listedeki dengeleri tümüyle değiştirebilir. Edinilen bilgilere göre Qualcomm'un 7. nesil yeni işlemcileri, 2021 yılının ilk çeyreğinde son tüketiciyle ulaşacak.