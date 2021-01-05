AnTuTu, 2020 Yılının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Aralık 2020'nin en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Böylece 2020'nin en güçlü telefonları da belirlenmiş oldu. Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olan Xiaomi Mi 11, hem aralık ayının hem de 2020'nin en güçlü Android telefonu oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yılın son günlerinde yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11’i tüketicilerin beğenisine sundu. Xiaomi’nin özellikle de ekranını öve öve bitiremediği Mi 11, performans konusunda da rüştünü ispatlamış durumda. AnTuTu tarafından açıklanan verilere göre Mi 11, hem aralık ayının hem de 2020'nin en güçlü Android akıllı telefonu oldu.

Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olmuştu. Snapdragon 888’in Android ekosistemindeki en güçlü işlemci olması bekleniyordu ki paylaşılan AnTuTu skorları, sürprize yer vermedi.

Xiaomi Mi 11, 2020'nin en güçlü Android telefonu oldu

AnTuTu’nun Aralık 2020 En Güçlü Android Telefonlar listesine baktığımızda 12 GB RAM, 256 GB depolamaya sahip Mi 11’in 708.425 puan ile az farkla da olsa birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Kirin 9000 işlemciden güç alan Huawei Mate 40 Pro+ ise çok küçük bir farkla, 702.819 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

AnTuTu’ya göre Aralık 2020 En Güçlü Android Telefonlar

Xiaomi Mi 11 - 708.425

Huawei Mate 40 Pro+ - 702.819

Huawei Mate 40 Pro - 686.408

Xiaomi Mi 10 Ultra - 667.006

Redmi K30S - 666.490

iQOO 5 - 665.604

iQOO 5 Pro - 664.998

Vivo X50 Pro+ - 663.383

Huawei Mate 40 - 654.325

iQOO Neo 3 - 648.012

Xiaomi Mi 11 özellikleri