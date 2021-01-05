AnTuTu, 2020 Yılının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yılın son günlerinde yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11’i tüketicilerin beğenisine sundu. Xiaomi’nin özellikle de ekranını öve öve bitiremediği Mi 11, performans konusunda da rüştünü ispatlamış durumda. AnTuTu tarafından açıklanan verilere göre Mi 11, hem aralık ayının hem de 2020'nin en güçlü Android akıllı telefonu oldu.
Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olmuştu. Snapdragon 888’in Android ekosistemindeki en güçlü işlemci olması bekleniyordu ki paylaşılan AnTuTu skorları, sürprize yer vermedi.
Xiaomi Mi 11, 2020'nin en güçlü Android telefonu oldu
AnTuTu’nun Aralık 2020 En Güçlü Android Telefonlar listesine baktığımızda 12 GB RAM, 256 GB depolamaya sahip Mi 11’in 708.425 puan ile az farkla da olsa birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Kirin 9000 işlemciden güç alan Huawei Mate 40 Pro+ ise çok küçük bir farkla, 702.819 puan ile ikinci sırada yer alıyor.
AnTuTu’ya göre Aralık 2020 En Güçlü Android Telefonlar
- Xiaomi Mi 11 - 708.425
- Huawei Mate 40 Pro+ - 702.819
- Huawei Mate 40 Pro - 686.408
- Xiaomi Mi 10 Ultra - 667.006
- Redmi K30S - 666.490
- iQOO 5 - 665.604
- iQOO 5 Pro - 664.998
- Vivo X50 Pro+ - 663.383
- Huawei Mate 40 - 654.325
- iQOO Neo 3 - 648.012
Xiaomi Mi 11 özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8 GB/12 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5