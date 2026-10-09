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Apple, 13 Ekim'de Etkinlik Düzenleyecek: Ne Tanıtılacak?

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Apple, 13 Ekim günü etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı. Peki bu etkinlikte neler tanıtılacak?

Apple, 13 Ekim'de Etkinlik Düzenleyecek: Ne Tanıtılacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son birkaç haftadır Apple’ın ekimde 1 veya 2 farklı ürün etkinliği gerçekleştireceğine dair iddialar dolaşıyordu. Dün akşam saatlerinde ise nihayet bu konuda resmî açıklama geldi. Apple’ın pazarlama departmanındaki yöneticisi Greg Joswiak, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla bu etkinliği duyurdu.

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Duyuruya göre firma, 13 Ekim 2026 Salı günü bir lansman düzenleyecek. Fiziksel bir lansman mı olacağı yoksa ürünlerin sadece şirketin sitesinden mi duyurulacağı belirsiz. Ancak New York Tribeca’da basın mensupları için ürünlerin ilk elden deneyimlenmesine olanak sağlayacağı da aktarılmış. Peki ne tanıtılacak?

Apple, yeni akıllı ev ürünlerini tanıtacak

  • Ekranlı akıllı ev cihazı
  • HomePod mini 2
  • Yeni Apple TV 4K

Apple, 13 Ekim’deki lansmanını “Welcome Home”, yani “Eve Hoş Geldin” sloganıyla duyurdu. Bu da iddiaları doğrulayarak firmanın etkinlik kapsamında uzun süredir beklenen yeni akıllı ev ürünlerini tanıtacağı anlamına geliyor. Bunlar arasında uzun süredir beklenen 6 inç boyutunda ekrana sahip tamamen yeni bir ürün olacak akıllı ev cihazı da yer alacak. iPad ve HomePod karması bir deneyim sunacağını belirtelim. Ekranlı ev cihazı dışında HomePod mini 2, yeni Apple TV 4K gibi ürünlerin de gelmesi bekleniyor. Küçük bir ihtimal yeni iPad mini de gelebilir.

Firmanın ekim sonu bir lansman daha yapmasını bekliyoruz. O lansmanda ise yeni OLED MacBook Pro, iMac gibi ürünleri görebiliriz. Diğer etkinlikle ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

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