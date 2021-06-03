Deneyimli analist Daniel Ives, Apple'ın WWDC 2021 etkinlikleri kapsamında yeni MacBook Pro'larını duyurabileceğini açıkladı. Apple Silicon işlemcilerle gelecek dizüstü bilgisayarlar, kullanıcılara önemli yenilikler getirecek.

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Apple hayranlarını bir heyecan sardı. Bu heyecanın nedeni, önümüzdeki hafta WWDC isimli geleneksel etkinliğin gerçekleştirilecek olması. Şirket, bu etkinlik kapsamında en yeni yazılımlarını ve ürünlerini tanıtacak ve sektörün geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yapacak. Aslında hepimiz, bu etkinlikte neler duyurulacağını az çok biliyor olsak da gelen son haberler, WWDC 2021 kapsamında duyurulacak ürünlerden bir tanesinin ne olabileceğini ortaya koyuyor.

Deneyimli bir analist olan Daniel Ives tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, WWDC 2021 etkinlikleri kapsamında 14 ve 16 inç ekranlara sahip tamamen yenilenmiş MacBook Pro modellerini duyuracak. Bu modellerin en önemli özellikleri, tahmin edilebileceği üzere Apple Silicon işlemciler olacak.

Bloomberg yazarı Mark Gurman da MacBook Pro'lar için benzer görüşte

Apple ile ilgili çok önemli sızıntılara imza atan Mark Gurman da yeni MacBook Pro'lar ile ilgili önceki dönemlerde açıklamalar yapmış, bu açıklamalarında bugüne kadar duyurulan en güçlü MacBook Pro'ların en yeni modeller olacağını söylemişti. Ayrıca Gurman, bu güçlü MacBook Pro'ların 2021'in yaz mevsimi başlarında duyurulabileceğini açıklamıştı. Bu noktada Gurman ile Ives'ın ortak paydada buluştuğunu söyleyebiliriz.

Daha önce yaşanan sızıntı ve ortaya atılan iddialara göre Apple'ın yeni MacBook Pro modelleri, Touch Bar'ın kaldırılması, HDMI girişinin yeniden getirilmesi, MagSafe teknolojisi ve SD kart girişi gibi yeniliklere sahip olacak. Ancak Apple tarafından yapılan resmi bir açıklama yapılmadan, bu özelliklerin hangilerinin kesin olarak yeni MacBook Pro'larda yer alacağını söylemek pek de mümkün değil. Bu arada, bu dizüstü bilgisayarların M2 işlemci ile de gelebileceği söyleniyor. 7 Haziran'da başlayacak etkinlik, pek çok bilinmezin açığa çıkmasını sağlamış olacak.