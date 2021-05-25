Apple'ın yıllık olarak düzenleyip yeni ürün ve hizmetlerini tanıttığı geliştirici konferansı WWDC'de, M1X işlemcisini kullanacak olan yeni Mac mini'nin de tanıtılması bekleniyor. Bugünse Mac mini'nin bazı önemli özellikleri paylaşıldı.

Markanın hayranları ve geliştiriciler tarafından heyecanla beklenen Apple’ın geliştirici konferansı WWDC (Worldwide Developers Conference) için önümüzde fazla zaman kalmamışken Front Page Tech, M1X işlemci kullanacak olan yeni Mac mini hakkındaki detayları ortaya çıkardı.

Tasarım alanında önceki nesillerden kendisini ilk bakışta ayıran cihaz, yeni ARM mimarisiyle çalışacak. Boyutu, genel tasarımı, donanım özellikleri ve cömertçe davranıldığını gördüğümüz arka taraftaki girişleriyle yeni Mac mini, birçok ilgi çekici özellik sunuyor.

Tasarım:

Yeni ARM mimarisi sayesinde daha çok işlevsellik sunmasına karşın önceki nesillerden daha küçük bir boyuta sahip. Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere alt tarafa konumlandırılmış olan havalandırma, ilk bakışta soğutma konusunda yetersiz kalacakmış gibi görünse de yeni ARM mimarisine sahip M1X işlemci sayesinde fazlasıyla yeterli olacak gibi görünüyor.

Jon Prosser’ın aktardığına göre Mac mini üzerinde alüminyum yerine pleksi dediğimiz plastik cama benzeyen bir malzeme kullanılmış. Ayrıca Prosser, ürünü farklı renk seçenekleriyle pazara sunmak için Apple’ın bu yola başvurduğunu fakat bu renklerin piyasaya çıkıp çıkmayacağından emin olmadığını söyledi.

Arka tarafa geçtiğimizdeyse; söylenenlere göre Thunderbolt teknolojisiyle gelen dört USB Type-C girişi, iki USB Type-A girişi, HDMI ve Ethernet girişleri bizleri karşılıyor. Bunların yanında da yeni iMac üzerinde de kullanılan manyetik güç adaptörü için bir giriş bulunuyor.

Donanım:

Yeni Mac mini, bahsettiğimiz üzere yeni M1X işlemci ile gelecek. M1 çipindeki çekirdeklerin dördü performans, diğer dördüyse verimlilik üzerine kuruluyken yeni M1X işlemcide 8 performans ve 2 verimlilik çekirdeği olması bekleniyor. Çıktığı zaman da fazlasıyla ilgi gören M1 işlemciden çok daha yukarıları hedefleyen M1X işlemcinin, 16 GB yerine 64 GB RAM belleği desteklemesi de beklenenler arasında.

Apple’ın geliştirici konferansı WWDC’nin 7 Haziran tarihinde başlayacağını biliyoruz. Konferans, bir önceki yıl olduğu gibi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.