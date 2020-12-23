Yeni nesil Apple TV ile ilgili paylaşılan haberlere göre Apple, mevcut nesildeki kumanda eleştirilerini ortadan kaldıracak yeni bir kumandaya sahip, oyun odaklı bir Apple TV üzerinde çalışıyor.

Günümüzde piyasaya sürülen neredeyse tüm TV modelleri gelişmiş “akıllı” özellikler sunmasına rağmen TV’lerin multimedya özelliklerini artırmayı amaçlayan set üstü TV cihazları arasında hala büyük bir rekabet bulunuyor. Apple TV de bu rekabete katılan cihazlar arasında yer alıyor ancak artık güçlü rakiplerinin gerisinde kalmaya başladığını söylemek mümkün.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, 2021 yılında yeni bir Apple TV ile karşımıza çıkacak. Gurman’ın aktarmış olduğu bilgilere göre yeni Apple TV, daha güçlü bir işlemci ve daha oyun odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkacak ve özellikle uzaktan kumanda noktasında önemli iyileştirmeler gösterecek.

Apple TV, rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı

Mark Gurman’a göre 2021 model Apple TV, mevcut modele kıyasla önemli eksiklikleri giderecek olsa da Apple’ın set üstü TV rekabetinde zirveye oynamayı için yeterli yükseltmeleri göstermeyecek. Gurman, Apple’ın rekabette kalmak için daha dikkat çekici ve büyük bir yenilik göstermesi gerektiğini belirtiyor.

Yeni Apple TV ile ilgili daha önceki söylentiler, cihazın Find My uygulaması ile entegrasyonu olacağı yönündeydi. Bu sayede Apple TV sahipleri, tıpkı bir iPhone’u ya da iPad’i buldukları gibi Apple TV’nin uzaktan kumandasını da uygulama sayesinde bulabilecekler. Ayrıca bir başka söylentiye göre yeni Apple TV, yeni iPhone’larda da gördüğümüz A14 işlemci ile karşımıza çıkacak.