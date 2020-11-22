Apple TV’nin kumandası, Universal Electronics tarafından yenilendi. Yenilenen kumanda, var olan versiyonda yaşanan sorunları da ortadan kaldırıyor.

Apple TV, 4K yayın almak isteyenler için harika bir yayın kutusu olsa da kumandası aynı performansı gösteremiyor. Apple TV kumandası için şimdiye kadar gelen yorumlar oldukça kutuplaşmış durumda.

Kumandanın simetrik tasarımı nedeniyle pek çok kişi kumandayı ters tutmaktan yakınıyor. Ayrıca aşırı ince tasarımı nedeniyle sık sık minderlerin arasında kayboluyor. Kumandanın üst kısmında yer alan dokunmatik ise pek de isabetli olarak çalışmıyor.

Universal’den yeni kumanda

Kumanda pazarının liderlerinden olan Universal Electronics bu sorunu kendi çözmeye karar verdi. Firmanın Apple TV kumandası dokunmatik pad yerine doğrultusal bir sistem kullanıyor. Ayrıca kumanda üzerinde durdur, ileri al ve geri al düğmeleri de yer alıyor. Bu kumanda, standart kumandadan daha iri, haliyle kaybolması da daha zor.

Universal Electronics, bu kumandaları var olan Apple TV kullanıcılarına satmıyor. Firma yeni kumandaları kablolu TV hizmeti veren şirketler için üretiyor. ABD’de bazı kablolu TV firmaları müşterilerine Apple TV aboneliği hizmeti de veriyor. Bu firmalar kurulumdan sonra yeni kumandayı veriyor.

Haliyle Universal Electronics kumandasında bazı ek düğmeler bulunuyor. Bunlardan biri servis sağlayıcının kanal listesini açmayı sağlarken biri de listeler arasında geçişi mümkün kılıyor. Ayrıca bir sessize alma düğmesi de kumandada kendine yer buluyor. Ortam ışığını algılayabilen kumandanın tuşları, karanlık bir odada arkadan aydınlatma özelliği sayesinde parlıyor.

Kumandaya Apple onayı

Normalde piyasada bulunabilecek ve kendi ek tuşları olan pek çok farklı üçüncü parti Apple TV kumandası bulunuyor. Bu cihazlar, büyük oranda kızıl ötesi ile bağlantı kuruyor, yani doğrudan kutuyu görebilmeleri gerekiyor. Ayrıca Siri destekleri de bulunmuyor.

Universal Electronics tarafından geliştirilen kumanda ise Apple’ın MFI programının bir parçası. Kumandada hem Bluetooth hem de Siri desteği bulunuyor. Bu da kumandayı bir anlamda kendi alanında rakipsiz hale getiriyor.