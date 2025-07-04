Apple'ın gelecek yıllara ilişkin dizüstü planları sızdırıldı. Bu bilgiler doğru ise Apple, önümüzdeki 2 yıl için oldukça sıkı çalışacak. Yepyeni Mac modelleri, birbirinin peşi sıra tüketicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecek yıllara ilişkin giyilebilir teknolojik ürün takviminden bahsetmiştik. Şimdi yine buna benzer bir gelişme ile karşınızdayız. Bu kez de Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde duyuracağı yeni Mac modelleri gün yüzüne çıkmış durumda. Görünen o ki Apple hayranları, önümüzdeki yıllarda heyecanlanlı bir süreçten geçecekler.

Sızdırılan bilgiler, Apple'ın 2025-2026 sezonu için 14 yeni Mac bilgisayar üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Bunların büyük bir çoğunluğu, daha önce duyurulan Mac bilgisayarların yenilenen sürümleriydi. Ancak sızdırılan cihazlar arasında yeni modeller de bulunuyor. Gelin hep birlikte bu modellere yakından bakalım.

İşte Apple'ın 2025-2026 döneminde duyuracağı bazı bilgisayarlar:

14 inç ve 16 inç boyutlarında M5 MacBook Pro

M5 iMac

M5 Pro Mac mini

13 inç ve 15 inç boyutlarında M5 MacBook Air

Yeni Mac Pro

İki Mac Studio (Max ve Ultra)

A18 Pro işlemciyle çalışacak uygun fiyatlı MacBook

14 inç ve 16 inç boyutlarında M6 Max MacBook Pro

14 inç ve 16 inç boyutlarında M6 Pro MacBook Pro

Eğer bu sızıntı listesine güvenecek olursak Apple, birkaç ay içerisinde bir lansman düzenleyecek ve M5 işlemcili Mac modellerini duyuracaktır. A18 Pro ile çalışacağı söylenen ve geçtiğimiz günlerde de haberini paylaştığımız uygun fiyatlı MacBook ise bu yılın sonlarına doğru veya gelecek yılın başlarında resmî olacak duyurulacak.

Burada dikkat çeken husus, yeni bir ekran boyutundan bahsedilmiyor olması. Yani Apple, mevcut Mac modellerine kıyasla çok büyük tasarım değişikliklerine gitmeyecek. Ancak kaynaklar, M6 işlemcinin duyurulması ile Mac bilgisayarlarda çok büyük değişimler olacağından bahsediyorlar. Bakalım bu değişimler, tasarım cephesinde de kendini gösterecek mi...