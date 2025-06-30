Güvenilir sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo, Apple'ın gelecek yıllardaki gözlük ve başlık planlarını açıkladı. Hazırlanan yol haritasına göre Apple, en az 7 giyilebilir ürün üzerinde çalışıyor.

Teknoloji dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecek planlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı. Eğer kaynağımızın tahminleri doğruysa Apple, başımıza takabileceğimiz tam 7 farklı ürün üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu ürünlerin ilki bu yıl, sonuncusu ise 2029 yılından daha sonra piyasaya sürülecek. Peki bu ürünler neler olacak?

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda Apple'ın planlarının oldukça geniş kapsamlı olacağını görüyoruz. Yani şirket, sadece Vision Pro'nun yeni sürümleriyle karşımıza çıkmayacak. Apple, birkaç sene içerisinde akıllı gözlük modelleri de duyuracak. Kuo'ya göre Apple, akıllı gözlük ve başlıkları teknoloji dünyasının yeni trendi olarak görüyor ve bundan kaynaklı olarak da bu alandaki çalışmalarını hızlandıracak.

İşte Apple'ın gözlük ve başlık kategorisindeki yol haritası

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Apple, giyilebilir ürün kategorisinde sadece gelecek yılı boş bırakacak. 2025, 2027, 2028 ve daha sonrasında ise Apple'ın yepyeni ürünleriyle tanışma fırsatı yakalayacağız. Gelin şimdi bu haritayı biraz detaylandıralım:

2025 yılında yeni bir Vision Pro geliyor!

Ming-Chi Kuo'nun açıklamasına göre bu yılın sonlarına doğru yeni bir Vision Pro tanıtılacak. M5 işlemci ile çalışacak bu karma gerçeklik başlığı, mevcut modelin daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Ming-Chi Kuo'ya göre fazla değişmeyecek başlık, 150 bin ila 200 bin arasında satış adedi yakalayacak.

2027 yılında hem gözlük hem başlık geliyor!

2027 yılı, Apple için oldukça hareketli geçecek. Çünkü şirket, o yıl hem akıllı gözlük hem karma gerçeklik başlığı duyuracak. Kuo'ya göre markanın ilk akıllı gözlüğü yılın ikinci çeyreği itbarıyla seri üretime girecek. 3 ila 5 milyon adet arasında satması beklenen gözlük, ses kontrolü, hareket tanıma, fotoğraf ve video kaydı, yapay zekâ destekli çevresel algılama gibi özellikler sunacak. Ayrıca birden fazla çerçeve ve malzeme seçeneği sunulacak.

Apple'ın 2027 yılındaki bir diğer giyilebilir ürünü ise Vision Pro'nun hafif versiyonu olan "Vision Air" olacak. Orijinal Vision Pro'dan yüzde 40 kadar hafif olacak ürün, titanyum alaşım yerine plastik malzemeden üretilecek ve daha az sensör barındıracak. Kuo, Vision Air'ın o günün koşullarındaki en güçlü iPhone işlemcisinden güç alacağını söylüyor.

2028 yılında 2. nesil Vision Pro gelecek!

Ming-Chi Kuo'nun yol haritasına göre Apple, 2028 yılının ikinci yarısında ikinci nesil Vision Pro ile gündem olacak. Bu karma gerçeklik başlığı, Mac sınıfı işlemci ile gelecek ve çok daha yüksek performans sunacak. Kuo, bu ürünün birinci nesil Vision Pro'dan hem daha ucuz hem de daha hafif olacağını iddia ediyor.

Apple'ın 2028 yılındaki çalışmaları ikinci nesil Vision Pro'dan ibaret olmayacak. Şirket, 2028'de yepyeni akıllı gözlükle de karşımıza çıkacak. Öte yandan; Apple, 2029 yılı için de gözlük planlamaları yapıyor. Ancak özellikler ve lansman tarihi şimdilik bilinmiyor.