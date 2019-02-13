  • Apple, 25 Mart’ta Haber Aboneliği Servisini Duyuracak

Apple, 25 Mart’ta Haber Aboneliği Servisini Duyuracak

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Apple’ın “Haberler için Netflix” servisi önümüzdeki ay geliyor.

Apple’ın 25 Mart’taki etkinliği genel olarak yeni servisler üzerine odaklanacak. Çok fazla yeni cihaz görmeyi beklemediğimiz etkinlikte yeni TV servisi gibi hizmetleri ilk defa görmemiz olası.

Buzzfeed’in haberine göre Apple, haber üyelik servisi Apple News hizmetini de önümüzdeki ay duyuracak.

Son birkaç yıldır firmanın bahar etkinlikleri yeni cihazlara, özellikle de yeni iPad’lere odaklanıyordu. Haliye bu etkinlikte de yeni Apple ürünleri duymak çok şaşırtıcı olmayacaktır ancak ana odak servisler olacak.
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Apple News uygulamasında aylık üyelik sistemi olacak. Firma bu uygulamada dergi içerikleri ve haberleri paylaşacak. Uygulama bu açıdan Netflix ve Hulu’nun haber versiyonuna benzeyecek. Apple News’e dair ilk fotoğrafların iOS 12.2 betasında ortaya çıktığını göz önüne alırsak, özelliğin yayınlanması çok da uzak değil.

Apple’ın, gelir dağılımı konusunda yayıncılarla sorunlar yaşadığı söyleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre Apple, servisten gelen gelirin yarısını kendisine almayı, kalan yarısını da yayıncılar arasında, haberlerinin ve makalelerinin okunma oranlarına göre paylaştırmayı planlıyor. Servisin aylık ücretinin ise 10 dolar olması bekleniyor.
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Apple News, Apple Music ve yeni gelecek olan TV servisi ile birlikte firmanın yeni stratejisini güçlendirecek. Apple, iPhone satışlarındaki düşüşün ardından yeni gelir kaynakları elde etmek için servislere yönelme kararı almıştı. Firma, Warren Buffett’in “Bütün yumurtaları tek sepette toplamayın.” tavsiyesine kulak vermiş gibi görünüyor.

Kaynak : https://www.theverge.com/2019/2/12/18222447/apple-event-keynote-march-2019-subscription-news-paid-announcement-date-time
Etiketler: apple, apple news, üyelik sistemi
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