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Apple'ın Sonbahar Aylarında 3 Yeni iOS 27 Özelliğini Daha Piyasaya Süreceği İddia Ediliyor

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İddialara göre Apple, sonbahar aylarında şu ana kadar tanıtmadığı 3 yeni iOS 27 özelliğini daha kullanıma sunacak.

Apple'ın Sonbahar Aylarında 3 Yeni iOS 27 Özelliğini Daha Piyasaya Süreceği İddia Ediliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği WWDC 2026 etkinliğinde yapay zekâ destekli yeni Siri’yi tanıttı ancak teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarıdnan Mark Gurman’a göre, Apple asıl bombayı henüz patlatmadı.

Şirket, Eylül ayındaki büyük iPhone 18 lansmanına sakladığı üç gizli özelliği bilerek saklamayı tercih etti. Peki bu üç gizli özellik ne?

İçerikten Görseller

Apple'ın Sonbahar Aylarında 3 Yeni iOS 27 Özelliğini Daha Piyasaya Süreceği İddia Ediliyor
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Siri tek bir yapay zekâya bağlı kalmayacak

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Apple, Siri'yi nihayet özgürleştiriyor. Yeni dönemde Siri, sadece ChatGPT ile sınırlı kalmayacak, Gemini ve Claude gibi dev yapay zekâ modelleriyle de doğrudan entegre olabilecek.

Üstelik bunun için şirketlerle tek tek özel anlaşmalar yapılmayacak, geliştirilen yeni bir uzantı sistemi kullanılacak. Dijital asistanınız, canınız hangi yapay zekâyı çekiyorsa onunla çalışacak hâle gelecek. Gurman’a göre bu özelliğin gecikme sebebi, Apple'ın Avrupa Birliği ile olan dijital pazar çekişmeleri ve kendi yapay zekâsının rolünü çaldırmak istememesi.

Kişiselleştirilebilir kamera uygulaması

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İlk geliştirici betalarında göremediğimiz bir diğer yenilik ise tamamen kişiselleştirilebilir kamera uygulaması.

Artık ekrandaki kontrol butonlarını kendi el alışkanlığınıza göre konumlandırabileceksiniz. Telefonu tek elle kullanırken parmağınızın yetişmediği o tuşlar, artık tam istediğiniz yerde olacak.

Modular Ultra kadranının yenisi geliyor

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Apple Watch Ultra’nın o çok sevilen devasa saat tasarımlı "Modular Ultra" kadranı, göz yormayan sadeleştirilmiş yeni bir versiyona kavuşuyor. Karmaşadan kurtulmuş bu şık kadran, Eylül ayında yeni Apple Watch modelleriyle birlikte bilekleri süsleyecek.

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